IL MADE IN ITALY CHE SVENTOLA NEL MONDO

Dal Quirinale alla NATO, dalla FAO ai principali ministeri italiani. Oltre 5.000 installazioni realizzate in Italia e all’estero raccontano il percorso industriale di Resolfin e del brand Resolglass, realtà nata in un laboratorio romano nel 1964 e oggi attiva nella manifattura avanzata, nell’architettura sostenibile e nel real estate.

Un percorso costruito su filiera interna, progettazione tecnica e innovazione brevettata. Tra le soluzioni sviluppate nel tempo figurano sistemi iconici nel settore della comunicazione visiva come Hercules, Kingpole e la Bandiera Luminosa, oltre a innovazioni più recenti come Moorsimply, braccio elettromeccanico per l’ormeggio nautico, e Glassblock, sistema strutturale per balaustre in vetro ad alte prestazioni.

Una manifattura che evolve

L’identità del gruppo affonda le radici nella lavorazione artigianale di metallo e vetro, ma si è evoluta in un modello industriale capace di coniugare qualità costruttiva, progettazione su misura e sviluppo di brevetti proprietari.

Resolglass rappresenta oggi l’estensione naturale di questo percorso: il vetro strutturale, materiale riciclabile al 100%, viene impiegato come leva tecnologica per l’efficienza energetica degli edifici e per la valorizzazione patrimoniale degli immobili.

La svolta sostenibile

Dal 2019 l’azienda è energeticamente autosufficiente grazie a un impianto fotovoltaico industriale installato presso lo stabilimento produttivo.

Dal 2022 utilizza tessuti realizzati con plastica recuperata in mare: il 62% dei filamenti impiegati proviene da riciclo certificato. Una scelta che integra economia circolare, riduzione dell’impatto ambientale e competitività industriale.

«La sostenibilità non può essere una dichiarazione di principio, ma deve diventare struttura produttiva. Innovare significa assumersi la responsabilità dell’impatto che generiamo» sottolinea Enrico Scozzari, CEO del Gruppo Resolfin.

Identità, innovazione, responsabilità

Oggi il gruppo opera in diversi ambiti —edilizia, comunicazione visiva, design tecnico e blue economy— mantenendo una coerenza strategica: produrre con qualità, investire in ricerca, ridurre l’impatto ambientale.

Un modello che dimostra come il Made in Italy possa evolvere senza perdere identità, integrando artigianalità, tecnologia e visione industriale.

«Il futuro, in questo percorso, non si aspetta. Si progetta» conclude orgogliosamente Enrico Scozzari, CEO del Gruppo Resolfin.