LUIGI LILIO E IL CALENDARIO GREGORIANO

Il genio e l’opera di Luigi Lilio, l’Italiano di Cirò che ha dato alla Storia il Calendario utilizzato oggi in quasi tutto il mondo ed il valore storico e simbolico dell’epocale promulgazione da parte di Papa Gregorio XIII nel 1582 a Villa Mondragone, a Monte Porzio Catone (Roma) di quel Calendario, riformato e reso perfetto dai calcoli del medico, astronomo e matematico nato e vissuto nell’antica Psychròn, rappresentano insieme un patrimonio scientifico, culturale e identitario universale di cui l’Italia può e deve iniziare a raccontare al mondo con maggiore consapevolezza ed orgoglio.

OBIETTIVO COINVOLGERE RAPPRESENTANZE ISTITUZIONALI CALABRIA E LAZIO

A farsi interpreti di questa ambizione e di questo progetto di visione e prospettiva nazionali sono i Sindaci di Cirò e di Monte Porzio Catone, Mario Sculco e Massimo Pulicini i quali, nel solco della collaborazione istituzionale avviata già negli anni scorsi, in occasione della Giornata Regionale del Calendario che sarà celebrata il prossimo giovedì 19 marzo alle ore 10.30 in Cittadella Regionale a Catanzaro, annunceranno le prossime iniziative congiunte in programma tra le due amministrazioni comunali e con l’auspicato coinvolgimento delle rappresentanze regionali e parlamentari delle di Calabria e Lazio.

SINDACO CIRÒ: UNICO PROGETTO ISTITUZIONALE E DI MARKETING TERRITORIALE

Vogliamo unire in unico progetto istituzionale ma anche di comunicazione e marketing territoriali – spiega il Sindaco di Cirò Sculco – i luoghi dove è nata l’intuizione scientifica di Lilio e dove quella stessa intuizione è diventata Storia universale, contribuendo ad accrescere ancora una volta il genio italiano e la capacità e forza attrattiva, materiale ed immateriale, del Made in Italy.

ANCHE SINDACO MONTE PORZIO CATONE A GIORNATA REGIONALE CALENDARIO

In questa cornice di obiettivi e metodi condivisi, lo stesso Primo Cittadino di Monte Porzio Catone Pulcini sarà tra gli ospiti invitati e tra gli interventi previsti alla cerimonia solenne della Giornata Regionale del Calendario che per la prima volta, grazie alla sensibilità ed all’impegno dell’assessore regionale Gianluca Gallo sarà ospitata nella Cittadella Regionale.

IN CITTADELLA SARÀ SCOPERTO BASSORILIEVO LILIO REALIZZATO DA AFFIDATO

La 14ª edizione della Giornata Regionale del Calendario, istituita nel 2012 con legge regionale e fissata dal Consiglio Regionale al 21 marzo di ogni anno (Equinozio di Primavera) coincide quest’anno con le celebrazioni del 450° anniversario dalla morte (1510-1576) dello scienziato calabrese e sarà preceduta da un momento solenne con la scopertura di un bassorilievo dedicato a Luigi Lilio, realizzato dal Maestro Michele Affidato in argento con foglie in oro e smalti a fuoco.

IL PRIMO ALBUM DA COLORARE DEDICATO A MID DELLA CALABRIA STRAORDINARIA

Alla celebrazione istituzionale, ospitata nella Sala Verde della Cittadella e coordinata da Lenin Montesanto, ideatore del programma Marcatori Identitari Distintivi (MID) – Calabria Straordinaria, sono stati invitati rappresentanti delle istituzioni regionali, consiglieri regionali, sindaci calabresi, università, mondo della ricerca, delle associazioni e della scuola. – Nel corso dell’evento, che sarà impreziosito, tra gli altri momenti, anche dalla lettura della Bolla Papale Inter Gravissimas di Papa Gregorio XIII (che nel 1582 promulgava ed universalizzava il calendario liliano), interpretata dall’Artista Domenico Madera, accompagnato da Massimo Ierimonti alle percussioni, sarà presentato anche il primo album illustrato da colorare, per bambini, dedicato a Lilio ed alcuni tra i principali MID della Calabria Straordinaria.

CELEBRAZIONI SI CONCLUDERANNO SABATO 21 NEL CENTRO STORICO DI CIRÒ

La due giorni per la Giornata Regionale del Calendario 2026 si concluderà sabato 21 marzo nel centro storico di Cirò, con il coinvolgimento in piazza delle scuole della provincia con attività didattiche e divulgative e diverse performance artistiche e teatrali.