MARIOLINA DE MARCO INAUGURA IL PUNTO DI INCONTRO DELLA LISTA CIVICA PER LE AMMINISTRATIVE 2026

Mariolina De Marco, candidata a Sindaco, inaugura giovedì 9 aprile alle ore 18:00 il punto di incontro a Villapiana Lido, di fronte l’Hotel Corallo e organizza un momento di confronto improntato sull’apertura totale al dialogo con la Cittadinanza e a tutte le Forze Politiche del Territorio.

Mariolina De Marco, in vista delle elezioni amministrative di fine maggio, sta costruendo una lista civica rivoluzionaria, con il contributo concreto di tutti gli attori sociali e politici locali, per radunare le migliori menti e i migliori cuori in un unico grande progetto per il futuro di Villapiana. Questo progetto politico vuole rompere definitivamente gli steccati tradizionali della politica locale, abbracciando con forza la pluralità di sensibilità della comunità villapianese. L’obiettivo? Creare una squadra di governo coesa, dialogante e sempre aperta al confronto con i Cittadini, che accoglie senza distinzioni chiunque ami Villapiana, indipendentemente da colori politici o estrazioni sociali.

La Candidata De Marco si presenta alla competizione elettorale libera da legami partitici, e con questa libertà di espressione ha deciso di aprire le porte a tutte le forze del territorio, segnando un percorso innovativo e lontanissimo dalle logiche del passato.

L’inaugurazione del punto di incontro rappresenta un segnale potente di apertura totale a tutta la Cittadinanza e a ogni forza politica che sia pronta a impegnarsi per il futuro di Villapiana. Il sostegno ricevuto sin dalle prime battute di questa campagna elettorale è sintomo di una forza propulsiva trasversale, capace di aggregare e non dividere, in grado di costruire e non di distruggere.

“L’apertura del punto di incontro – ha affermato la Candidata a Sindaco Mariolina De Marco – rappresenta un passo importante nel percorso che ci porterà alle elezioni amministrative. Ho fortemente voluto questo spazio affinché tutta la Comunità possa trovare un luogo fisico nel quale potersi incontrare, lavorare insieme per progettare il futuro di Villapiana. Credo che oggi più che mai ci sia bisogno di una politica vicina ai Cittadini, di una politica che non frequenti solo le piazze virtuali ma che stia in mezzo alla gente. Questo luogo sarà il centro nevralgico del nostro progetto, un luogo nel quale tutti possono esprimersi e sentirsi liberi di portare le proprie idee. Qui, insieme, scriveremo il programma elettorale della lista civica di cui mi onoro di essere capolista. Qui, con il contributo di tutti, tracceremo il futuro della nostra comunità”.