Catanzaro, il 21 aprile il 1° Memorial “Benito Scarfone”

Si terrà martedì 21 aprile, con inizio alle ore 18.00, presso i campi del Catanzaro Club (Ex Spinetti), in Via Vinicio Cortese, il 1° Memorial “Benito Scarfone”, iniziativa promossa per rendere omaggio alla memoria di un uomo che ha rappresentato un punto di riferimento imprescindibile sotto il profilo umano, professionale e sindacale nella Polizia di Stato.

All’evento prenderanno parte, oltre ai familiari e agli amici di Benito Scarfone, il Questore di Catanzaro Giuseppe Linares, il Prefetto Castrese De Rosa e il Presidente di Catanzaro dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato (ANPS) Giovanni Romeo, a testimonianza della forte vicinanza delle istituzioni e dell’intera comunità alla memoria del collega scomparso.

Il torneo, inizialmente previsto al chiuso e successivamente rinviato lo scorso 2 febbraio per sopraggiunti problemi tecnici, si svolgerà all’aperto mantenendo intatto il suo spirito originario: unire sport, memoria e valori condivisi. A scendere in campo saranno le rappresentative della Polizia Stradale, della DIGOS, della Squadra Mobile e della Questura, in una giornata che si preannuncia densa di significato e partecipazione.

Il Segretario Generale Provinciale di Catanzaro del Sindacato Fsp Polizia di Stato, Rocco Morelli, ha dichiarato:

“Il Memorial dedicato a Benito Scarfone non è soltanto un momento commemorativo, ma rappresenta un’occasione di alto valore etico e sindacale, attraverso la quale riaffermiamo con forza i principi di solidarietà, coesione e tutela della dignità professionale che devono continuare a orientare l’azione del nostro sindacato e dell’intera Polizia di Stato. Benito ha incarnato, con coerenza e spirito di servizio, questi valori, lasciando un’eredità morale che oggi siamo chiamati a custodire e rilanciare.”

“La partecipazione congiunta delle istituzioni, delle articolazioni della Polizia di Stato e delle realtà associative – prosegue Morelli – testimonia quanto sia ancora vivo il ricordo di un collega che ha saputo distinguersi non solo per le capacità professionali, ma soprattutto per il suo profondo senso di umanità. Iniziative come questa rafforzano il senso di appartenenza e contribuiscono a consolidare quel patrimonio valoriale che costituisce il fondamento della nostra comunità lavorativa e civile.”

L’iniziativa si configura, dunque, come un momento di forte condivisione collettiva, capace di unire istituzioni, operatori di polizia e cittadini nel segno del ricordo e dei valori che Benito Scarfone ha rappresentato.