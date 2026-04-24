Cristiano Godano a Peschiera del Garda

Ospite d’onore sarà, domenica 26 aprile Cristiano Godano, leader della band Marlene Kuntz che, in piazza San Marco alle ore 17:00, presenterà il suo ultimo libro “Il suono della rabbia”, opera che raccoglie riflessioni su arte, società e attualità. Il testo analizza la crisi climatica, le disuguaglianze e le dinamiche dei social media, proponendo la rabbia come indignazione costruttiva contro l’indifferenza e la deriva occidentale.

“Godano” afferma il direttore artistico del Festival Matteo Vanzan, “non parla di musica solo come intrattenimento, ma come uno strumento per leggere la realtà. Il libro contiene analisi profonde su artisti che lo hanno influenzato, come Neil Young, Nick Cave e Iggy Pop, esplorando il concetto di libertà e integrità artistica. C’è anche spazio per i ricordi legati ai Marlene Kuntz, come i 30 anni di Catartica, ma sempre con uno sguardo rivolto al presente. È con grandissimo piacere che Arilica ospita una figura così rilevante per la nascita e lo sviluppo della musica e dell’arte italiana”.”

Il titolo richiama una “rabbia” che non è distruttiva, ma costruttiva: è la frustrazione di un cittadino consapevole davanti al degrado della società e all’emergenza climatica proseguendo il percorso iniziato con l’album “Karma Clima” con l’obiettivo di esortare il lettore a non restare in silenzio di fronte alla crisi ambientale.

“I risultati del Festival” continua Matteo Vanzan “ci hanno sorpresi tutti, non ci aspettavamo che, alla sua prima edizione, registrasse un tutto esaurito a tutti gli eventi in programma e questo dimostra la lungimiranza dell’Assessore alla Cultura Elisa Ciminelli che ha voluto e ideato questa manifestazione. Migliaia di persone ci hanno confermato la voglia di Cultura anche durante soggiorni vacanzieri dedicati al relax facendoci comprendere che il Lago di Garda può trasformarsi in un potente propulsore di arte e cultura”.

Ingresso gratuito a tutti gli eventi