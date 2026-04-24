L’Associazione “Progetto Paterno” presenta l’edizione 2026 di Tanabata: Il Canto delle Stelle, incentrata sulla mostra “Dal Rinascimento al Barocco in Italia – Mirabili Scuole a confronto”.

L’evento avrà luogo a partire da giorno 26 aprile, con l’apertura della mostra alle ore 15.00. In programma una ricca e affascinante esposizione, unica e pregevole nel suo genere, forte di opere dei maestri Federico Zuccari, Onorio Marinari, James Ramsay Hill, Giuseppe Simonelli, Giovanni Sarnelli, Giovanni Evangelista Draghi, Rosa Da Tivoli, in un elenco esemplificativo ma non certo esaustivo.

Location dell’evento sarà la sede espositiva urbana sita in località Portapiana di Cosenza, luogo che diventerà sancta sanctorum artistica di un’esperienza ricca di suggestioni.

A tagliare il nastro di inaugurazione sarà Mariuccia Campolo, vicepresidente dell’associazione e direttrice del Museo all’Aperto Progetto Paterno (Museo non statale e accreditato dal 2023 dal Sistema Museale Nazionale del Ministero della Cultura) mentre introdurrà lavori in mostra, e il moto dell’anima che ha costituito la genesi, Antonello Tucci presidente dell’associazione Progetto Paterno.

Parteciperanno all’evento i collezionisti d’Arte Teresa Vitelli E Mimmo Barbaro.

L’evento, realizzato grazie al contributo PAC 2014/2020 Asse VI Azione 6.8.3 della Regione Calabria, costituisce un importante momento per l’Associazione “Progetto Paterno”, sempre dinamica sul territorio nel perseguire la propria mission incentrata sulla diffusione dell’Arte, in quanto segna l’inizio dell’attività espositive in area urbana, nella nuova sede posta nel centro storico di Cosenza, in un fabbricato censito sin dal 1500 nelle mappe della città e ultimo edificio civile del tessuto urbano prima del Castello Svevo. Tali attività si vanno ad affiancare a quelle, già storicizzate, che hanno luogo nella caratteristica sede all’aperto sita a Paterno Calabro.

L’appuntamento, imperdibile per gli amanti dell’arte, è dunque per domenica 26 aprile, alle ore 15.00, presso la sede espositiva urbana dell’Associazione “Progetto Paterno” in via San Giovanni Battista 20 a Cosenza.