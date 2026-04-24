Presentata al Comune la lista “Francavilla Futura” a sostegno della candidatura a sindaco di Bonifacio Mauro

Questa mattina è stata ufficialmente presentata al Comune di Francavilla Marittima la lista

“Francavilla Futura”, a sostegno della candidatura a sindaco di Bonifacio Mauro.

Una squadra composta da donne e uomini provenienti da esperienze professionali e

personali differenti, accomunati dalla volontà di mettere competenze, impegno e senso di

responsabilità al servizio della comunità.

La lista Francavilla Futura è composta da:

● Luisa Maria Ambrosio, nata a Cassano all’Ionio il 31 gennaio 1971, imprenditrice

● Nicola Staffa, nato a Cassano all’Ionio il 13 giugno 1990, ragioniere

programmatore

● Chiara Zaccaro, nata a Castrovillari il 19 ottobre 1996, maestro di musica

● Luigi Primarosa, nato il 4 ottobre 1976, dipendente pubblico

● Pietro Cannataro, nato a Castrovillari il 10 agosto 1982, dipendente del Consorzio

di Bonifica della Calabria

● Leonardo Martino, nato a Trebisacce il 19 marzo 1988, dipendente del Consorzio

di Bonifica della Calabria

● Battista Altomare, imprenditore agricolo

● Maurizio Ramundo, nato il 19 agosto 1974, insegnante

● Franco Biagio De Salvo, nato a Francavilla Marittima il 3 febbraio 1959,

insegnante

● Antonio Labanca, nato a Trebisacce il 12 giugno 1994

A guidare la lista sarà Bonifacio Mauro, candidato alla carica di sindaco, espressione di un

progetto che punta su partecipazione, concretezza e attenzione ai bisogni reali del territorio.

La presentazione ufficiale della lista segna un momento importante nel percorso verso le

prossime elezioni amministrative e rappresenta l’avvio formale di una proposta politica che

intende guardare al futuro di Francavilla Marittima con serietà, spirito di servizio e

radicamento nella comunità.

“Francavilla Futura nasce dalla volontà di costruire un percorso condiviso, fatto di ascolto,

presenza e impegno concreto. Abbiamo messo insieme una squadra fatta di persone serie,

capaci e profondamente legate al territorio, con l’obiettivo di offrire ai cittadini una proposta

credibile, responsabile e vicina ai bisogni del paese”.