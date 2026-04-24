Presentata al Comune la lista “Francavilla Futura” a sostegno della candidatura a sindaco di Bonifacio Mauro

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Luigi Cignoni, writer and italynews.it editorial director
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Questa mattina è stata ufficialmente presentata al Comune di Francavilla Marittima la lista
“Francavilla Futura”, a sostegno della candidatura a sindaco di Bonifacio Mauro.
Una squadra composta da donne e uomini provenienti da esperienze professionali e
personali differenti, accomunati dalla volontà di mettere competenze, impegno e senso di
responsabilità al servizio della comunità.
La lista Francavilla Futura è composta da:
● Luisa Maria Ambrosio, nata a Cassano all’Ionio il 31 gennaio 1971, imprenditrice
● Nicola Staffa, nato a Cassano all’Ionio il 13 giugno 1990, ragioniere
programmatore
● Chiara Zaccaro, nata a Castrovillari il 19 ottobre 1996, maestro di musica
● Luigi Primarosa, nato il 4 ottobre 1976, dipendente pubblico
● Pietro Cannataro, nato a Castrovillari il 10 agosto 1982, dipendente del Consorzio
di Bonifica della Calabria
● Leonardo Martino, nato a Trebisacce il 19 marzo 1988, dipendente del Consorzio
di Bonifica della Calabria
● Battista Altomare, imprenditore agricolo
● Maurizio Ramundo, nato il 19 agosto 1974, insegnante
● Franco Biagio De Salvo, nato a Francavilla Marittima il 3 febbraio 1959,
insegnante
● Antonio Labanca, nato a Trebisacce il 12 giugno 1994
A guidare la lista sarà Bonifacio Mauro, candidato alla carica di sindaco, espressione di un
progetto che punta su partecipazione, concretezza e attenzione ai bisogni reali del territorio.
La presentazione ufficiale della lista segna un momento importante nel percorso verso le
prossime elezioni amministrative e rappresenta l’avvio formale di una proposta politica che
intende guardare al futuro di Francavilla Marittima con serietà, spirito di servizio e
radicamento nella comunità.
“Francavilla Futura nasce dalla volontà di costruire un percorso condiviso, fatto di ascolto,
presenza e impegno concreto. Abbiamo messo insieme una squadra fatta di persone serie,
capaci e profondamente legate al territorio, con l’obiettivo di offrire ai cittadini una proposta
credibile, responsabile e vicina ai bisogni del paese”.

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Luigi Cignoni, writer and italynews.it editorial director
Italian and lives in Italy. Professor of literature, journalist, editor of magazines and this digital newspaper. Author of numerous books.

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