CISL Catania estende al Calatino il programma di salute di prossimità

Prosegue il programma di iniziative dedicate alla promozione della salute nella popolazione anziana, promosso da FNP CISL Catania in collaborazione con l’Asp di Catania, nell’ambito del protocollo d’intesa siglato con CISL Catania. Il percorso itinerante farà tappa a Caltagirone martedì 28 aprile, nella Biblioteca Comunale “Emanuele Taranto” (in via Santa Maria di Gesù 90). Le azioni di prossimità realizzate nei territori della provincia etnea prevedono la diffusione di screening oncologici, la sensibilizzazione sulle vaccinazioni raccomandate per gli anziani, iniziative di informazione sui corretti stili di vita ad attività di prevenzione e tutela della salute

«Portare la prevenzione direttamente nei territori vicina ai cittadini – spiega il segretario generale della FNP Catania Giacomo Giuliano – è una strategia efficace per migliorare la qualità della vita, significa costruire una rete di protezione che coinvolge istituzioni, comuni e famiglie».

A sottolineare il valore dell’iniziativa anche il segretario generale della CISL Catania, Maurizio Attanasio: «Questa iniziativa rappresenta un esempio concreto di come il sindacato possa essere vicino alle persone, soprattutto ai più fragili. Rafforzare la medicina di prossimità significa garantire diritti, ridurre le disuguaglianze e costruire una comunità più attenta ai bisogni di tutti».

Il successo della partecipazione dei pensionati e delle loro famiglie al tour itinerante dedicato alla prevenzione e alla promozione della salute incide sull’ampliamento del programma di appuntamenti, è già avviato il coinvolgimento dei sindaci dei distretti socio-sanitari di Caltagirone e Palagonia, a testimonianza dell’impegno condiviso per rafforzare la rete territoriale dei servizi sanitari.

L’iniziativa, aperta e gratuita non solo per i pensionati ma anche per i loro familiari, è un vero supporto nella gestione quotidiana della salute e del benessere degli anziani. Gli esperti dell’ASP offrono informazioni e orientamento su temi cruciali come gli screening oncologici gratuiti, il piano vaccinale per le fasce più fragili, i corretti stili di vita e l’accesso ai servizi sanitari locali.

«Spesso gli anziani ci spiegano che non sanno a chi rivolgersi – aggiunge Giacomo Giuliano – grazie a questa iniziativa scoprono gli screening gratuiti e ricevono indicazioni pratiche su come prenotarli. Trovano risposte chiare e hanno la possibilità di confrontarsi direttamente con gli esperti. Sono inoltre confortati anche del coinvolgimento dei familiari che hanno accanto e che come loro fruiscono degli stessi servizi gratuiti».

L’iniziativa si inserisce nel programma destinato a estendersi ad altri Comuni della provincia grazie alla rete territoriale della FNP CISL Catania, con l’obiettivo di rendere le attività di prevenzione sempre più diffuse e facilmente accessibili.