Rocco Morelli, “Esempio di professionalità e sinergia operativa”

Il Segretario Generale Provinciale del Sindacato FSP Polizia di Stato, Rocco Morelli, esprime vivo apprezzamento per l’importante operazione condotta dai poliziotti della Squadra Mobile di Catanzaro e della Squadra Mobile di Vibo Valentia, che ha portato all’arresto di un soggetto ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

«Desidero rivolgere un plauso sincero alle colleghe e ai colleghi impegnati in questa brillante attività investigativa – dichiara Rocco Morelli – che testimonia ancora una volta l’elevato livello di professionalità, intuizione operativa e capacità investigativa espresso quotidianamente dalla Polizia di Stato nei territori più esposti al fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti».

«L’operazione – prosegue Morelli – evidenzia l’efficacia del lavoro sinergico tra uffici investigativi diversi, in questo caso tra le Squadre Mobili di Catanzaro e Vibo Valentia, a dimostrazione di come il coordinamento e la condivisione delle informazioni rappresentino strumenti imprescindibili per il contrasto alla criminalità organizzata e diffusa».

«Particolarmente significativa – sottolinea ancora il Segretario Provinciale FSP – è la capacità investigativa dimostrata dagli operatori, che, partendo da un’attività info-investigativa mirata, sono riusciti a individuare modalità di occultamento sempre più sofisticate, confermando l’elevato grado di preparazione e attenzione che contraddistingue il personale della Polizia di Stato».

«Questi risultati – conclude Morelli – devono rappresentare uno stimolo concreto per le istituzioni affinché continuino a investire in risorse, mezzi e organici, indispensabili per garantire condizioni di lavoro adeguate agli operatori e per rendere ancora più incisiva l’azione di prevenzione e repressione dei reati, a tutela della sicurezza dei cittadini».

Il Sindacato FSP Polizia di Stato rinnova il proprio sostegno a tutte le donne e gli uomini in divisa che, con dedizione e spirito di servizio, operano quotidianamente per la legalità e la sicurezza del territorio.