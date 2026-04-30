Lo spirito del luogo presso la Chiesa di San Pietro a Tuscania

da
Luigi Cignoni, writer and italynews.it editorial director
-
0
233

Dal 3 maggio al 4 ottobre 2026, Tuscania diventa il cuore pulsante di un ampio percorso culturale diffuso che coinvolge il Museo archeologico nazionale, la Chiesa di San Pietro, la Chiesa di Santa Maria Maggiore e l’intero patrimonio storico-artistico della città.
Lo spirito del luogo è un progetto promosso dalla Direzione regionale Musei nazionali Lazio del Ministero della cultura, in collaborazione con il Comune di Tuscania, che intreccia musica, teatro, cinema e valorizzazione del patrimonio in un racconto condiviso tra memoria e contemporaneità.
Spettacoli dal vivo, concerti, teatro, visite guidate e conversazioni d’arte accompagneranno il pubblico in un itinerario capace di restituire l’identità profonda di Tuscania: un autentico museo diffuso in cui oltre tremila anni di storia convivono tra necropoli etrusche, architetture medievali e suggestioni cinematografiche.
Il progetto si avvale della collaborazione dell’Associazione Ikona per la cura degli spettacoli e della direzione artistica del Maestro Stefano Saletti e dell’Orchestra da Camera Fiorentina, diretta dal Maestro Giuseppe Lanzetta.
Ad aprire il programma, domenica 3 maggio, sarà l’ensemble Micrologus con lo spettacolo “Venite a laudare. Laudi francescane del XIII–XV secolo”, un viaggio musicale che rievoca la spiritualità e la dimensione collettiva del Medioevo attraverso il canto.
Seguiranno numerosi appuntamenti con artisti e interpreti di rilievo, tra cui Massimo Popolizio, Pejman Tadayon, Stefano Saletti, Raffaella Misiti e l’Orchestra da Camera Fiorentina, in un percorso che attraversa culture, linguaggi e tradizioni, dalla musica medievale alle sonorità del Mediterraneo, dal teatro epico alla poesia e al cinema.
Accanto agli spettacoli, il progetto prevede aperture straordinarie, visite guidate e attività speciali, offrendo al pubblico un’esperienza culturale completa, partecipata e profondamente connessa ai luoghi.
L’ingresso agli eventi è libero fino a esaurimento posti, con prenotazione consigliata, scrivendo a drm-laz.mutuscania@cultura.gov.it

Articolo precedenteTrump attacca Merz e alza la tensione con la Germania: scontro su Iran, Ucraina e truppe Usa in Europa
Prossimo articoloContinua lo spettacolo di Castelfiaba a Santa Severina
Luigi Cignoni, writer and italynews.it editorial director
Italian and lives in Italy. Professor of literature, journalist, editor of magazines and this digital newspaper. Author of numerous books.

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here