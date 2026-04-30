Lo spirito del luogo presso la Chiesa di San Pietro a Tuscania

Dal 3 maggio al 4 ottobre 2026, Tuscania diventa il cuore pulsante di un ampio percorso culturale diffuso che coinvolge il Museo archeologico nazionale, la Chiesa di San Pietro, la Chiesa di Santa Maria Maggiore e l’intero patrimonio storico-artistico della città.

Lo spirito del luogo è un progetto promosso dalla Direzione regionale Musei nazionali Lazio del Ministero della cultura, in collaborazione con il Comune di Tuscania, che intreccia musica, teatro, cinema e valorizzazione del patrimonio in un racconto condiviso tra memoria e contemporaneità.

Spettacoli dal vivo, concerti, teatro, visite guidate e conversazioni d’arte accompagneranno il pubblico in un itinerario capace di restituire l’identità profonda di Tuscania: un autentico museo diffuso in cui oltre tremila anni di storia convivono tra necropoli etrusche, architetture medievali e suggestioni cinematografiche.

Il progetto si avvale della collaborazione dell’Associazione Ikona per la cura degli spettacoli e della direzione artistica del Maestro Stefano Saletti e dell’Orchestra da Camera Fiorentina, diretta dal Maestro Giuseppe Lanzetta.

Ad aprire il programma, domenica 3 maggio, sarà l’ensemble Micrologus con lo spettacolo “Venite a laudare. Laudi francescane del XIII–XV secolo”, un viaggio musicale che rievoca la spiritualità e la dimensione collettiva del Medioevo attraverso il canto.

Seguiranno numerosi appuntamenti con artisti e interpreti di rilievo, tra cui Massimo Popolizio, Pejman Tadayon, Stefano Saletti, Raffaella Misiti e l’Orchestra da Camera Fiorentina, in un percorso che attraversa culture, linguaggi e tradizioni, dalla musica medievale alle sonorità del Mediterraneo, dal teatro epico alla poesia e al cinema.

Accanto agli spettacoli, il progetto prevede aperture straordinarie, visite guidate e attività speciali, offrendo al pubblico un’esperienza culturale completa, partecipata e profondamente connessa ai luoghi.

L’ingresso agli eventi è libero fino a esaurimento posti, con prenotazione consigliata, scrivendo a drm-laz.mutuscania@cultura.gov.it