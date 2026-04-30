VIA DELLE MAGNOLIE INTITOLATA A LEONARDO LEONE

Sarà intitolata a Leonardo Leone l’attuale Via delle Magnolie, a Marina di Mandatoriccio. La cerimonia si terrà sabato 2 maggio e rappresenterà il momento conclusivo del percorso avviato dall’Amministrazione comunale per dedicare una strada alla figura dell’ex Vice Questore e Capo della Digos di Lucca, già concittadino mandatoriccese insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica.

RICONOSCIMENTO ALLA SUA STORIA ISTITUZIONALE E CIVILE

È quanto fa sapere il Commissario Straordinario del Comune di Mandatoriccio, Danilo Fuscaldo, evidenziando come l’iniziativa sia stata promossa per ricordare il legame di Leone con la comunità d’origine e il suo percorso al servizio dello Stato.

LA SANTA MESSA A SAN GIUSEPPE, POI LA SCOPERTURA DELLA TARGA

La cerimonia avrà inizio alle ore 10.30 con la Santa Messa nella Chiesa di San Giuseppe Operaio. Alle ore 12, poi, si svolgerà invece la fase istituzionale dell’intitolazione presso l’attuale Via delle Magnolie, con la scopertura della targa toponomastica.

UN SEGNO PERMANENTE NELLA TOPONOMASTICA CITTADINA

Con l’intitolazione della strada, si rende omaggio a una figura legata alla comunità mandatoriccese che, nel corso della propria attività nella Polizia di Stato, ha svolto incarichi di responsabilità distinguendosi per senso del dovere, servizio alle istituzioni e fedeltà ai valori dello Stato.