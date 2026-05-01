A Verbicaro al via oggi “Radici in cammino”: tre giorni tra cultura, tradizione e comunità

Verbicaro è pronto ad accogliere visitatori, turisti e comunità di ritorno per “Radici in Cammino”, il progetto culturale promosso dalla Pro Loco Verbicaro APS che, da oggi 1° maggio alle ore 17:00 fino al 3 maggio 2026, trasformerà il borgo in un’esperienza immersiva tra memoria, identità e partecipazione.

“Radici in Cammino” nasce come un percorso di riconnessione culturale e territoriale che mette al centro la comunità e il suo patrimonio, configurandosi non come un semplice evento, ma come un processo condiviso di valorizzazione e sviluppo locale.

Per tre giorni, il centro storico di Verbicaro si animerà con un ricco programma di attività: visite guidate, laboratori esperienziali, degustazioni enogastronomiche, spettacoli, rievocazioni storiche e concerti. I vicoli del borgo diventeranno scenari narrativi attraverso la Via dei Mestieri e “‘A Via di Cosi Caseddhe”, nuovi percorsi tematici che restituiscono vita e significato alle tradizioni locali e ai saperi artigiani.

Grande attenzione è riservata all’inclusione e all’accessibilità, con attività dedicate e momenti progettati in collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi – Regione Calabria, che garantirà la partecipazione attiva anche attraverso l’interpretariato LIS e contenuti accessibili.

L’inaugurazione ufficiale è prevista oggi, venerdì 1° maggio alle ore 17:00 in Piazza Carlomagno, con il convegno di apertura che vedrà la partecipazione delle istituzioni e della rete territoriale coinvolta nel progetto, a testimonianza di un modello di sviluppo fondato sulla collaborazione tra enti, associazioni e imprese locali.

Tra gli appuntamenti più attesi: i grandi spettacoli serali e i concerti in piazza; le degustazioni e le masterclass dedicate alle tradizioni gastronomiche; i giochi popolari e le attività intergenerazionali;

• la rievocazione storica “Voci di ieri”; il cammino verso il Parco Nazionale del Pollino.

Il progetto si fonda su una solida rete di collaborazione territoriale, che coinvolge il Comune di Verbicaro, associazioni culturali e sociali, realtà del terzo settore ed enti istituzionali in un’azione condivisa di promozione e rigenerazione del territorio.

«La scelta del ponte del Primo Maggio – ha evidenziato Angela Annuzzi, presidente della Pro Loco – rappresenta una strategia precisa di destagionalizzazione, con l’obiettivo di attrarre flussi turistici anche nei periodi meno frequentati e promuovere i borghi dell’entroterra come destinazioni autentiche e sostenibili».