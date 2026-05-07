MILANO TORNA AL CENTRO DEL DIALOGO TRA ITALIA ED EMIRATI ARABI UNITI

Dopo il successo delle prime tre edizioni, Investopia torna a Milano il prossimo 15 maggio, confermandosi come uno dei principali forum internazionali dedicati al dialogo tra investitori, istituzioni e imprese. Nato negli Emirati Arabi Uniti con l’obiettivo di connettere la comunità globale degli investitori alle nuove opportunità di crescita, l’evento approda nuovamente in Italia grazie alla collaborazione tra il Ministero dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti ed EFG Consulting, realtà specializzata in consulenza e strategie di internazionalizzazione con focus sui Paesi del Golfo.

In uno scenario globale sempre più complesso e caratterizzato da tensioni geopolitiche che influenzano gli equilibri economici internazionali, l’edizione italiana – satellite della piattaforma emiratina – si distingue anche come primo appuntamento globale della serie Investopia per il 2026.

L’edizione precedente ha registrato la partecipazione di oltre 60 speaker di rilievo nazionale ed internazionale, tra cui numerosi ministri italiani e alte cariche istituzionali emiratine. Anche quest’anno sono attesi oltre 600 tra imprenditori e investitori, pronti a confrontarsi su opportunità di business e strategie di investimento alla luce delle attuali dinamiche economiche e geopolitiche, a conferma del forte richiamo dell’iniziativa, testimoniato dal successo delle edizioni precedenti, contraddistinte da un’ampia e qualificata partecipazione di pubblico.

La delegazione emiratina – alla sua prima visita in Italia dall’inizio del conflitto – sarà composta da oltre rappresentanti istituzionali di alto livello e oltre 50 imprenditori ed investitori. Tra le presenze già confermate figurano il Ministro dell’Economia e del Turismo H.E. Abdulla bin Touq Al Marri, il Membro del Consiglio dei Ministri e Ministro di Stato per gli Affari Esteri H.E. Sheikh Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan e il Sottosegretario al Ministero degli Investimenti H.E. Mohammad Alhawi.

Accanto a loro, interverranno importanti esponenti delle istituzioni e del mondo imprenditoriale italiano, tra cui il Presidente del Senato Ignazio La Russa, il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, il Ministro e Viceministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e Valentino Valentini, il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, Matteo Zoppas, Presidente di ICE, Barbara Cimmino, Vicepresidente di Confindustria, Alvise Biffi, Presidente di Assolombarda, Davide Albertini Petrone, Presidente di Assoimmobiliare, Carlo Capasa, Presidente di Camera Nazionale della Moda Italiana, Matteo Lunelli, Presidente di Altagamma, Lorenzo Mariani, CEO di Leonardo, Fabrizio Testa, CEO di Borsa Italiana, Mauro Miccillo, Responsabile della Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, Veronica Squinzi, CEO di Mapei Group, Fabio Pompei, CEO di Deloitte Italy e Central Mediterranean, Ludovico Diaz, CEO NTT Data Italia, Massimiliano Morrone, CEO di Unipol Investimenti SGR, Andrea Delfini, CEO di Blastness, Mario Alovisi, CMO di Trenitalia, Luigi Scordamaglia, Direttore Mercati, Internazionalizzazione e politiche europee di Coldiretti.

«In un contesto in cui la domanda emiratina di Made in Italy continua a crescere con solidità, Investopia si afferma come una piattaforma strategica per attivare un confronto concreto e orientato al futuro. L’obiettivo è chiaro: individuare nuove opportunità di business e costruire sinergie ad alto valore aggiunto. L’evento rappresenta un momento privilegiato di dialogo tra imprenditori e investitori dei due Paesi, favorendo l’accesso delle aziende italiane a nuovi mercati, il rafforzamento delle relazioni economiche e l’attrazione di capitali internazionali», dichiara Chiara Merlano, COO di EFG Consulting.

«Nonostante le sfide che interessano anche l’area del Golfo, l’economia emiratina continua a distinguersi per resilienza, solidità e prospettive di crescita, rappresentando una leva strategica per le imprese italiane. Il rapporto tra Italia ed Emirati Arabi Uniti si conferma un asse privilegiato per la costruzione di nuove opportunità: i dati lo dimostrano con chiarezza. Le esportazioni italiane verso gli Emirati hanno raggiunto il valore record di 9,48 miliardi di euro, segnando una crescita del +19,65% su base annua», afferma Giovanni Bozzetti, esperto di strategie di internazionalizzazione e autore di “Emirati: nulla è impossibile” (Mondadori).

Numerosi i temi al centro dell’edizione 2026, sviluppati attraverso panel tematici nel corso della mattinata:

Sviluppo delle tecnologie dual use dal rafforzamento delle capacità sovrane alla crescita dell’industria globale

L’impatto di geopolitica e sostenibilità sui flussi globali di investimento

L’evoluzione dell’economia del lusso: dal prodotto all’esperienza

Transizione energetica e nuovi equilibri tra sicurezza, tecnologia e capitali

Il futuro del real estate tra capitale, design e identità

Il ruolo dell’intelligenza artificiale nella trasformazione delle infrastrutture e della geografia del computing.

Per la prima volta, sarà infine dedicato un panel specifico all’asse Italia–Emirati Arabi Uniti–Africa, con l’obiettivo di approfondire modelli concreti di cooperazione, co-investimento e sviluppo a sostegno del continente africano.

Investopia sarà anticipato da una colazione realizzata in collaborazione con Borsa Italiana durante la quale oltre 100 professioniste italiane appartenenti al mondo dell’industria, degli investimenti e dell’accademia assisteranno ad un dialogo tra Claudia Parzani, Presidente di Borsa Italiana e Noor Sweid, investitrice ed imprenditrice residente negli Emirati Arabi Uniti.