LAMEZIA, DOMENICA 10 TUTTI A CACCIA DI ARCHEO

Rispetto al vasto mare di rifiuti, in alcuni casi veri e propri reperti che potrebbero rientrare a pieno titolo nel progetto culturale nazionale Archeoplastica, la mostra itinerante di rifiuti datati dagli anni ’50 ai giorni nostri, anche la più piccola iniziativa, può contribuire ad educare, sensibilizzare, generare e rinnovare consapevolezza sulla necessità di preservare l’ambiente come condizione imprescindibile di sviluppo eco-sostenibile.

SENSIBILIZZARE E GENERARE CONSAPEVOLEZZA, CONTINUA MISSIONE

Guarda a questa missione anche la terza giornata ecologica promossa dall’Associazione Costruttori dei 2 Mari, in programma per domenica 10 maggio sul litorale di Lamezia Terme. Ci si concentrerà, questa volta, su località Ginepri che la precedente e partecipata campagna di raccolta non era riuscita a raggiungere.

SODALIZIO RINGRAZIA COMUNE GIZZERIA PER LA SENSIBILITÀ DIMOSTRATA

Attraverso il presidente Claudio Guarascio il sodalizio coglie l’occasione per ringraziare il Sindaco di Gizzeria, Francesco Argento, meta ambita per surfisti da tutto il mondo e, di recente, set per le riprese cinematografiche di Sandokan, per essere intervenuto autonomamente nella pulizia del tratto di litorale dove i volontari sarebbero dovuti intervenire la prossima domenica, dimostrando sensibilità e spirito di collaborazione rispetto all’iniziativa che tappa dopo tappa raccoglie sempre più adesioni.

DALLE ORE 8,30, DISTRIBUZIONE KIT E PARTENZA DA LUNGOMARE PER GINEPRI

Anche per l’appuntamento di domenica 10 promosso dall’Associazione formata dai soci Ranieri International, Guarascio Group, Prua al Vento, Invictus, Boat Blu Mare, Brettium Boat, Nautica Diving e Cantieri Navali Montesanto, sostenuto anche questa volta da Legambiente Lamezia con il presidente Giovanni Arena, sarà alle ore 8,30 dal Lungomare, nei pressi del lido Mare Nostrum per la distribuzione di acqua, guanti e sacchetti.