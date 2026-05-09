SentinelOne ottiene il premio “Google Cloud Partner of the Year” 2026

SentinelOne (NYSE: S), leader nella cybersecurity basata sull’intelligenza artificiale, ha reso noto di aver ottenuto il premio Google Cloud Partner of the Year 2026 per la categoria Security: Google Threat Intelligence. Il riconoscimento arriva in un momento in cui SentinelOne e Google Cloud stanno intensificando la collaborazione in materia di innovazione nella sicurezza basata sull’AI, sicurezza runtime, sovranità dei dati e intelligence sulle minacce.

SentinelOne è un partner consolidato di Google Security con integrazioni certificate in Google Security Operations (SecOps), Google Threat Intelligence e Chrome Enterprise. Nel marzo 2026, in occasione della RSAC 2026, SentinelOne ha annunciato un significativo ampliamento della partnership pluriennale per fornire nuove soluzioni che integrano l’EDR all’avanguardia di SentinelOne, la sicurezza per le app e gli agenti AI e una piattaforma nativa per AI con l’infrastruttura su scala globale e la threat intelligence di Google Cloud.

“I responsabili della sicurezza non si limitano più a proteggere gli endpoint: garantiscono la sicurezza di ambienti complessi e in rapida evoluzione, in cui dati e cloud convergono”, ha affermato Melissa K. Smith, Senior Vice President of Global Strategi Partnership & Initiatives di SentinelOne. “Google Cloud e SentinelOne stanno ridefinendo lo standard della difesa moderna, e l’essere stati nominati Partner of the Year conferma la mission condivisa di fornire ai team della sicurezza un vantaggio operativo decisivo. Integrando la protezione basata sulla tecnologia AI di SentinelOne con l’infrastruttura di prim’ordine di Google, stiamo rispondendo alle esigenze dei clienti: una resilienza senza pari a velocità del cloud.”

Nel corso dell’ultimo anno, la partnership si è concentrata in diversi ambiti di innovazione congiunta, condivisione di informazioni ed espansione globale, tra cui:

· Nuovi Managed Services Wayfinder di SentinelOne basati su Google Threat Intelligence: servizi di rilevamento e risposta alle minacce che uniscono le competenze umane d’élite di Google Threat Intelligence, le funzionalità di telemetria proprietarie di SentinelOne e le avanzate capacità di sicurezza informatica basate su agenti, per ridefinire il modo in cui le organizzazioni rilevano, analizzano e rispondono alle minacce moderne.

· Scalabilità globale e sovranità dei dati: garantire che la piattaforma Singularity sia disponibile in tutte le regioni cloud strategiche di Google, tra cui Nord America, Francoforte e Arabia Saudita, per soddisfare i requisiti normativi locali e quelli relativi alla conservazione dei dati.

· Difesa basata sull’intelligence per l’EDR e la sicurezza runtime di SentinelOne: sfrutta la sintesi dei dati proprietari di SentinelOne e di Google Threat Intelligence per arricchire ogni alert nella piattaforma Singularity di SentinelOne con un contesto ad alta fedeltà. Ciò consente ai team di sicurezza di identificare aggressori sofisticati e di individuare le minacce nascoste prima che abbiano un impatto sul business.

Proteggere l’era dell’AI: collaborare su soluzioni che proteggono l’intero stack di AI, consentendo alle aziende di adottare GenAI e agenti di AI con fiducia.

“I Google Cloud Partner Awards premiano l’innovazione strategica e il valore tangibile che i nostri partner apportano ai clienti”, ha dichiarato Kevin Ichhpurani, President, Global Partner Ecosystem and Channels di Google Cloud. “Siamo orgogliosi di proclamare SentinelOne vincitore del Google Cloud Partner Award 2026, riconoscendo il suo ruolo nel promuovere il successo dei clienti nel corso dell’ultimo anno”.

Per ulteriori informazioni sulla partnership tra SentinelOne e Google Cloud, consultare https://www.sentinelone.com/sentinelone-for-google/

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About SentinelOne

SentinelOne è leader nella cybersecurity autonoma basata sull’AI. Realizzata sul primo Data Lake unificato, SentinelOne offre alle aziende di tutto il mondo la possibilità di operare in modo sicuro tramite la creazione di sistemi intelligenti basati sui dati che pensano autonomamente, anticipano complessità e rischi ed evolvono in modo indipendente. Aziende leader, dalle Fortune 500 alle Global 2000, si affidano a SentinelOne per proteggere oggi il futuro di domani. Per ulteriori informazioni consultare www.sentinelone.com o seguire @SentinelOne, su LinkedIn o Facebook