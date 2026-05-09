Tre giovani di Civita Europe selezionati per un corso Erasmus+ in Ungheria

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Luigi Cignoni, writer and italynews.it editorial director
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Civita – Importante riconoscimento internazionale per l’associazione Civita Europe: saranno infatti tre i giovani selezionati per partecipare a un corso di formazione internazionale che si svolgerà dal 18 al 27 Maggio 2026 a Mezőberény, in Ungheria.
L’iniziativa riunirà 26 operatori giovanili provenienti dagli Stati membri dell’Unione Europea e dai Paesi associati al programma Erasmus+, con l’obiettivo di approfondire nuove metodologie educative e strumenti innovativi per il lavoro con i giovani.
Il percorso formativo sarà basato sull’educazione non formale, sull’apprendimento attraverso l’esperienza diretta e sulla condivisione di idee e buone pratiche tra partecipanti di diverse nazionalità. Un ruolo centrale sarà dedicato agli strumenti digitali applicati all’apprendimento, considerati oggi fondamentali per favorire partecipazione, collaborazione, creatività e inclusione nei percorsi educativi rivolti alle nuove generazioni.
Durante il corso, sottolinea Antonluca De Salvo – Activities Manager dell’ associazione, i partecipanti avranno modo di sperimentare diversi metodi e piattaforme digitali, sia già diffusi sia di nuova concezione, lavorando in team internazionali per progettare strumenti educativi innovativi e giochi interattivi capaci di affrontare in modo coinvolgente temi di interesse per i giovani.
Le attività prevedono sessioni pratiche di creazione di contenuti digitali, storytelling, facilitazione online e utilizzo di strumenti di collaborazione virtuale. L’obiettivo sarà quello di comprendere come integrare in maniera efficace la tecnologia nei processi educativi, affinché gli strumenti digitali diventino un supporto concreto all’apprendimento e alla partecipazione attiva.
Per i tre giovani di Civita Europe si tratta di un’importante occasione di crescita personale e professionale, ma anche di un’opportunità per portare sul territorio nuove competenze e idee innovative da condividere con la comunità locale e con il mondo associativo.

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Luigi Cignoni, writer and italynews.it editorial director
Italian and lives in Italy. Professor of literature, journalist, editor of magazines and this digital newspaper. Author of numerous books.

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