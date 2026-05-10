ANCE CATANIA: «UN ATTACCO ALLE ISTITUZIONI, ALLA LEGALITÀ E ALL’INTERA COMUNITÀ»

da
Luigi Cignoni, writer and italynews.it editorial director
-
0
964

«La notizia dell’incendio doloso di un’auto di servizio della Polizia Locale di Santa Venerina ci ha colpiti profondamente. Come imprenditore di questa terra e come presidente di ANCE Catania, sento il dovere di esprimere, a nome di tutta l’associazione e della mia azienda GF Costruzioni — che ha le proprie radici proprio a Santa Venerina — la più ferma condanna per questo vile atto intimidatorio». Così il presidente di Ance Catania Rosario Fresta, in riferimento all’atto intimidatorio di ieri notte.

«Bruciare un’auto delle forze dell’ordine non è un semplice atto vandalico – continua Fresta – è un attacco alle istituzioni, alla legalità e all’intera comunità. Un gesto inaccettabile, che colpisce le donne e gli uomini in divisa che ogni giorno, spesso tra mille difficoltà, garantiscono la sicurezza del nostro territorio. Esprimo piena solidarietà al sindaco Santo Raciti, al Comandante Rosalba Patanè e a tutto il corpo della Polizia Locale. Siamo certi che le Forze dell’Ordine sapranno fare piena luce sull’accaduto e assicurare i responsabili alla giustizia. Il mondo delle costruzioni crede nel territorio, ci lavora e ci vive. Per questo non possiamo restare in silenzio davanti a chi tenta di minare la convivenza civile e il rispetto delle istituzioni».

Articolo precedenteIl Sindacato FSP Polizia di Stato presente a Lamezia Terme
Prossimo articoloNISCEMI, LA CITTÀ SOSPESA
Luigi Cignoni, writer and italynews.it editorial director
Italian and lives in Italy. Professor of literature, journalist, editor of magazines and this digital newspaper. Author of numerous books.

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here