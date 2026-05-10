Il Sindacato FSP Polizia di Stato presente a Lamezia Terme

La Segreteria Provinciale di Catanzaro del Sindacato FSP Polizia di Stato è stata presente questa mattina a Lamezia Terme, in occasione del 30° anniversario della scomparsa del Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Pietro Caligiuri, deceduto a seguito delle ferite riportate durante un conflitto a fuoco.

Una delegazione sindacale ha preso parte alla Santa Messa celebrata presso la Cattedrale SS. Pietro e Paolo dal Cappellano della Polizia di Stato Don Alessandro Nicastro.

La delegazione della Segreteria Provinciale FSP Polizia di Stato era composta dai Segretari Provinciali Agostino Valia, Pasquale Spinelli e Natale Maiolo.

Nel corso della commemorazione, la delegazione sindacale ha rivolto un commosso saluto, a nome di tutti i colleghi e del Segretario Generale Provinciale Rocco Morelli, alla vedova del compianto collega, signora Ornella, nonché al Questore di Catanzaro Giuseppe Linares, che ancora una volta ha dato testimonianza di elevata sensibilità istituzionale ed umana, distinguendosi per signorilità personale e vicinanza concreta agli appartenenti della Polizia di Stato ed alle loro famiglie.

“La memoria del Vice Sovrintendente Pietro Caligiuri – dichiara Agostino Valia – rappresenta un patrimonio morale che appartiene non soltanto alla Polizia di Stato, ma all’intera comunità civile. Ricordare il sacrificio di chi ha servito lo Stato fino all’estremo dovere significa riaffermare con forza i valori della legalità, del senso delle istituzioni e della vicinanza umana che devono continuare ad accompagnare quotidianamente l’azione delle donne e degli uomini in uniforme.”

“Come Organizzazione Sindacale – continua Valia – continueremo a sostenere con determinazione la tutela della dignità professionale dei poliziotti, la valorizzazione della memoria dei colleghi caduti e la necessità di mantenere alta l’attenzione sulle condizioni operative e umane del personale della Polizia di Stato. Le istituzioni si rafforzano anche attraverso il rispetto della memoria e il riconoscimento del sacrificio di chi ha dato la vita per la sicurezza dei cittadini.”