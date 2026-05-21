Apertura Giornata Nazionale Dimore Storiche

“Il progetto è iniziato nell’anno accademico 2024/2025 con l’utilizzo di una testina in legno dello scultore Ugo Guidi che è stato decente di Scultura all’Accademia di Belle Arti di Carrara di cui abbiamo un’opera in marmo, il progetto è continuato anche nell’anno accademico 2025/2026, sono state utilizzate due statuette in bronzo, cavallo e cavaliere e nudo femminile, inserite nelle nature morte anatomiche e con modella vivente, appartenenti al Museo Ugo Guidi -MUG di Forte dei Marmi (LU). Le tecniche usate sono state diverse: grafite, carboncino, pastelli colorati ad olio e secchi, su carta da spolvero, nera e di vari colori, il formato usato è di 50X70 cm e 50X65 cm. Alcuni verranno esposti su cavalletti mentre altri si potranno sfogliare in due libri, che si potrebbero considerare libri d’artista realizzati da 40 studenti dell’Accademia di Belle Arti di Carrara, durante le lezioni del corso di Anatomia Artistica della prof.ssa Monica Michelotti, ogni studente attraverso la propria unicità ha potuto esprimere il proprio linguaggio artistico, gli studenti vengono da diverse nazionalità: italiana, cinese, coreana, moldava, spagnola, frequentano il Biennio Specialistico di Pittura all’Accademia di Belle Arti di Carrara, Toscana. la mostra sarà aperta fino al 28 maggio 2026.”

Gli allievi sono: Cao Yitan, Liu Yuan, Lu Xin Yang, Li Chun, Liu Yuan, Jian Xiaoyuan, Sun Wei Xiao, Della Pina Rebecca, Dogrusoz Sevgi, Zau Jang, Wang Zixin, Betti Alessio, Bombardi Elisa, Borghetti Arianna, Mercuri Aurora, Baoyu Guo, Fan Xiao, Micleusanu Ana, Rzayeva Gunel, Morosato Bianchi Sophie, Guo Baoyu, Guo Yixuan, Zhao Qian Ru, Tang Huazhong, Panichi Tommaso, Guo Baoyu, Marchi Matteo, Rocali Petra, Veschi Irene, Bartolini Andrea, Lulli Lidia, Cappello Luca, Marsala Giorgia, Rubino Giuseppe, Wang Yufei, Gavuglio Martina, Capozzolo Deborah, Li Hao, Tang Rui, Binni He, Qi Xuan, Carlo Claudio Rivieri.

IL Museo patrocina l’apertura dell’atelier dell’artista Carmen Hernandez a Viareggio il giorno 30 maggio