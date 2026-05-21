Imprese in cattedra e campus internazionale

Il progetto “La Salle Bridge Programme” trasforma l’esperienza liceale a Pieve del Grappa, open day il 23 maggio per gli studenti. Grazie a una rete di aziende partner, da Air Liquide a Komatsu, i manager entrano in classe per dialogare con gli studenti. Il patrocinio della Camera di Commercio di Treviso e Belluno, un team di psicologi dell’orientamento: dallo sport al volontariato, ogni attività viene monitorata e riflessa nel “Diario dell’Orientamento”. Il dirigente scolastico, Sileno Rampado: “Non è solo formazione teorica: visite immersive e testimonianze dirette permettono ai ragazzi di scoprire le professioni emergenti”

Le aziende entrano in classe, al via un piano didattico innovativo che decollerà dal prossimo anno agli Istituti Filippin di Pieve del Grappa. Il progetto sarà presentato il 23 maggio, giorno in cui ci sarà un Open Day speciale dedicato agli studenti che ora sono in seconda media e in autunno dovranno scegliere il liceo. Durante l’Open Day i ragazzi vivranno mini-laboratori pratici sui tre licei internazionali (da segnalare quello con focus sull’intelligenza artificiale) guidati da studenti tutor, mentre i genitori avranno uno spazio dedicato per confrontarsi con i docenti e conoscere da vicino il progetto educativo.

All’interno del progetto “La Salle Bridge Programme”, attraverso attività di orientamento accademico a livello nazionale, gli studenti potranno conoscere i diversi percorsi universitari post diploma, approfondire la vita universitaria — tra studio, esperienze e opportunità — e costruire una scelta consapevole e informata sul proprio futuro.

Le attività di orientamento accademico si integrano così in modo naturale con le testimonianze aziendali, offrendo una visione completa che unisce università e mondo del lavoro.

“Non si tratta solo di formazione, ma di un’esperienza concreta e trasformativa, in cui le soft skill diventano competenze riconosciute e valorizzate nel mondo professionale e accademico”, spiega Sileno Rampado, dirigente scolastico degli Istituti FIlippin. “Leadership, capacità comunicativa, problem solving, lavoro di squadra, gestione del tempo, pensiero critico ed empatia rappresentano oggi uno degli elementi più richiesti dalle aziende e sempre più determinanti anche nei percorsi universitari. Sono competenze che non si apprendono esclusivamente sui libri, ma che si sviluppano attraverso esperienze reali, confronto diretto, collaborazione e partecipazione attiva”.

A rendere ancora più significativo questo percorso è il patrocinio della Camera di Commercio di Treviso e Belluno, che conferma il valore di un modello educativo aperto, dinamico e profondamente connesso alla realtà.

Durante l’intero anno scolastico, tutte le esperienze che caratterizzano la vita del campus — dall’esperienza convittuale allo sport, dal volontariato al teatro, fino ai lavori di gruppo e alle attività collaborative — diventeranno occasioni educative strutturate per aiutare i ragazzi a prendere consapevolezza delle competenze trasversali sviluppate nel proprio percorso.

Le attività saranno accompagnate, durante tutto l’anno, da un team di psicologi dell’orientamento e del lavoro coordinati dal professor Angelo Boccato, che affiancheranno gli studenti in un percorso continuo di osservazione, riflessione e sviluppo delle competenze personali e relazionali.

All’interno del La Salle Bridge Programme , le aziende partner avranno un ruolo centrale. Con incontri a cadenza mensile, manager, professionisti e imprenditori entreranno direttamente in dialogo con gli studenti per raccontare il proprio settore, le professioni emergenti, le competenze richieste oggi e le trasformazioni che caratterizzeranno il mercato del lavoro nei prossimi anni. I nomi che hanno aderito sono importanti: Komatsu, Galdi, Thema Optical, Acque del Chiampo, Dotto Trains, Number One, Zilio Group, Mediolanum, 593 Studio, Fondazione Nord Est, Air Liquide, Class Editori, Randstad e Cognitex .

Gli studenti avranno così l’opportunità di confrontarsi concretamente con il mondo professionale, comprendendo da vicino quali competenze saranno determinanti nei diversi ambiti produttivi e professionali. Il percorso sarà ulteriormente arricchito da visite aziendali presso le realtà partner, che apriranno le porte dei propri contesti lavorativi agli studenti, offrendo esperienze immersive e occasioni dirette di osservazione della vita professionale all’interno delle aziende.

Per gli studenti delle classi quarte e quinte saranno inoltre previsti test psicometrici dedicati all’orientamento accademico e professionale, strumenti fondamentali per supportare una scelta universitaria e lavorativa più consapevole e coerente con le proprie caratteristiche personali.

Elemento distintivo del progetto sarà anche il “Diario dell’Orientamento”, uno strumento personale che accompagnerà ogni studente a partire dalla terza superiore. All’interno del diario, i ragazzi raccoglieranno esperienze, riflessioni, competenze sviluppate, informazioni e consapevolezze maturate durante il percorso nel campus.

Gli Istituti Filippin: storia, didattica e strutture

Gli Istituti Filippin di Pieve del Grappa affondano le radici nel 1924, quando monsignor Erminio Filippin fondò l’Istituto, poi affidato nel 1958 alla guida della Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane. Oggi, sotto la direzione scolastica del professor Sileno Rampado, rappresentano uno dei poli educativi più prestigiosi d’Italia, con circa 500 studenti, dalla scuola dell’infanzia ai licei scientifico, scientifico scienze applicate ed economico sociale, e 140 collaboratori tra docenti e personale di servizio.

L’offerta formativa è fortemente orientata all’internazionalizzazione, con certificazioni linguistiche e informatiche, percorsi di doppio diploma italo-statunitense e italo-britannico, Year Abroad, global lessons e stage linguistici. Il campus ospita anche il CIMBA, centro di alta formazione manageriale e di leadership riconosciuto a livello internazionale.

La struttura, oggi denominata La Salle Campus, si estende su 30.600 metri quadri immersi in un parco di 35 ettari. Dispone di 40 aule didattiche, 450 posti letto in camere moderne e attrezzate, e spazi polifunzionali per eventi e conferenze, tra cui un teatro da 300 posti.

Il Centro Sportivo, uno dei più completi a livello regionale, conta oltre 20 impianti tra cui un palazzetto con 400 posti a sedere, due palestre con sala pesi, una sauna, una piscina a quattro corsie, una piscina specialistica per rieducazione motoria, due campi da calcio regolamentari, due campi da calcio per allenamenti, una pista di atletica a quattro corsie con pedane per il lancio del peso, del disco e del giavellotto, quattro campi da tennis, due campi da basket all’aperto, un campo da rugby, campi di calcetto su cemento e su erba, e campi di pallavolo.

Gli Istituti Filippin, collegati a una rete internazionale di 928 scuole lasalliane nel mondo, continuano a formare generazioni di studenti con una proposta educativa che unisce eccellenza accademica, valori cristiani e apertura globale.