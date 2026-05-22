CIVITA’ EUROPE E AZIENDA AGRICOLA APEVANDA A SALONICCO

Civita Europe conferma il proprio impegno nella promozione dell’innovazione e della formazione professionale nel settore apistico partecipando, insieme all’AZIENDA AGRICOLA APEVANDA di Nicoletti Francesca, al “Seminario di formazione per la valorizzazione dell’apicoltura con il metodo delle visite incrociate”, iniziativa inserita nel progetto europeo Erasmus+ CoVE BeeLieve, programma dedicato allo sviluppo dell’eccellenza professionale in apicoltura a livello europeo.

L’evento si svolgerà a Salonicco, in Grecia, dal 27 al 30 maggio 2026 e rappresenterà un’importante occasione di confronto internazionale tra operatori del settore, ricercatori, formatori e apicoltori provenienti da diversi Paesi europei.

Al centro dell’iniziativa vi è il metodo delle “visite incrociate”, una metodologia formativa innovativa basata sull’apprendimento tra pari e sull’esperienza diretta sul campo. Attraverso questo approccio, gli apicoltori partecipanti visitano gli apiari di altri professionisti del settore con l’obiettivo di condividere conoscenze pratiche, osservare tecniche operative differenti e confrontarsi sulle migliori soluzioni per la gestione quotidiana delle attività apistiche.

Si tratta di un modello di formazione dinamico e partecipativo che supera i tradizionali schemi d’aula, valorizzando invece l’apprendimento esperienziale e adattivo, elemento oggi sempre più centrale nei percorsi europei di aggiornamento professionale.

La metodologia delle visite incrociate è supportata da una specifica guida operativa che definisce le modalità di organizzazione delle visite pratiche agli apiari, favorendo lo scambio di innovazioni e la valutazione condivisa delle pratiche professionali. Il sistema formativo si inserisce inoltre nell’ecosistema collaborativo del progetto beeB, iniziativa che ha contribuito in maniera determinante allo sviluppo del modello Cross Visiting per l’apicoltura innovativa.

Particolare rilievo assume inoltre il ruolo di Salonicco, considerata uno dei principali hub europei per la formazione e la divulgazione nel settore apistico. La città ospita regolarmente eventi internazionali e incontri della rete B-THENET, finalizzati alla raccolta e alla condivisione delle migliori pratiche apistiche nell’Unione Europea.

A Salonicco vengono inoltre organizzati laboratori avanzati dedicati all’analisi sensoriale del miele, promossi da organizzazioni partner specializzate come Bee Sources, mentre istituzioni accademiche quali l’Università Aristotele di Salonicco e l’Università Agraria di Atene integrano sempre più frequentemente questi moderni approcci di formazione pratica nei propri programmi di divulgazione e aggiornamento professionale.

La partecipazione di Civita Europe e dell’AZIENDA AGRICOLA APEVANDA conferma la crescente attenzione verso modelli sostenibili, innovativi e condivisi di sviluppo dell’apicoltura europea, settore strategico per la tutela della biodiversità, la sicurezza alimentare e la valorizzazione dei territori rurali.