È tutto pronto a Celico per la seconda edizione del Festival Internazionale delle Arti, in programma dal 23 al 31 maggio. Grande attesa per l’arrivo di Ornella Muti, vera e propria icona del cinema italiano nel mondo. L’attrice, protagonista al 79esimo Festival di Cannes, recentemente premiata con il prestigioso David di Donatello speciale alla carriera, inaugurerà la kermesse sabato 23 maggio, alle ore 20.00, al Teatro delle Arti di Celico. Sarà premiata sul palco dal Maestro David Cronenberg, che torna in Calabria in veste di Presidente onorario del Festival, affiancato dai direttori artistici Antonio Nicaso, saggista e storico delle organizzazioni criminali, e Donato Santeramo, professore della Queen’s University di Kingston in Canada. Ed è già tutto esaurito per la prima serata del Festival promosso dal Comune di Celico, in collaborazione con il Comune di Cosenza e l’Università della Calabria, cofinanziato dal Ministero del Turismo e sostenuto da Poste Italiane. Un ricco cartellone di 18 appuntamenti completamente gratuiti che spazieranno dal cinema alla danza indiana, dal teatro alla musica d’autore, dalla letteratura fino alla tematica della legalità

Tra gli ospiti più attesi Nicola Gratteri, Giovanni Veronesi, Cesare Bocci, Francesco Costabile, Paolo Girelli, Celeste Costantino, Ivan Carlei e Joséphine Bacon. L’edizione 2026 esplorerà il tema “Alchimie Creative”: un ponte ideale tra mondi, linguaggi e culture differenti, nel segno dell’eredità visionaria dell’abate Gioacchino da Fiore, natio proprio di Celico.

Domenica 24 maggio, alle ore 20.30, sarà presentato in anteprima il promo del documentario “The Flesh and the Soul” su David Cronenberg alla presenza del Maestro, mentre lunedì 25 maggio, all’interno delle Sale Cinema Unical, incontrerà anche gli studenti dell’Università della Calabria per una masterclass dal titolo “Film is Dead.”. Prevista inoltre una seconda masterclass, “La rencontre de deux mondes”, che vedrà protagonista mercoledì 27 maggio, alle ore 10.00 (Sale Cinema Unical), la poetessa innu Joséphine Bacon: considerata una delle principali autrici canadesi, è traduttrice e interprete della Prima Nazione Innu, popolazione indigena del Québec. Parteciperanno anche Francesca Maffioli (LEGS-Université Paris 8), curatrice di “Innue”, la prima traduzione italiana delle poesie (2009-2018) di Joséphine Bacon, e André Dudemaine, direttore artistico del First Peoples Festival in Canada. Il 30 maggio, alle ore 10.00, al Teatro delle Arti di Celico sarà invece la volta della masterclass diretta dal regista Francesco Costabile, autore dei film “Una Femmina” e nel 2024 di “Familia”, che ha ottenuto numerosi riconoscimenti ed era stato candidato per rappresentare l’Italia agli Oscar nella categoria Miglior film internazionale. Il giorno prima, venerdì 29 maggio, alle ore 21.00, il regista cosentino incontrerà il pubblico prima della proiezione di “Familia”.

Le masterclass, realizzate in collaborazione con l’Università della Calabria, sono inserite nel progetto “Visioni Metamorfiche” (talk e masterclass su arti e cinema intorno alla figura di Gioacchino da Fiore), finanziato dalla Regione Calabria con risorse PAC 2014/2020 Asse VI Azione 6.8.3. (CUP G69I26000040006). Inoltre, giovedì 28 maggio, si terrà uno spazio interamente dedicato all’Abate Gioacchino, citato da Dante Alighieri nel XII Canto del Paradiso: alle 21.00, talk sull’anteprima dell’Opera Musical sull’Abate Gioacchino, ideato e scritto da Francesco Vallone.

Spazio anche alle sonorità e alle performance internazionali: al Teatro delle Arti di Celico, martedì 26 maggio, alle ore 21.00, l’affascinante mondo di Bollywood farà il suo ingresso con le ballerine della Rajawara Dance Company, pronte a offrire un’esperienza immersiva capace di trasportare il pubblico nel cuore dell’India attraverso storie, colori e ritmi che hanno segnato il cinema indiano. Il cartellone musicale proseguirà mercoledì 27 maggio, ore 21.00, con l’omaggio jazz a Charlie Parker firmato da Danilo Di Paolonicola alla fisarmonica e Flavio Boltro alla tromba. Sabato 30 maggio, ore 21.00, sarà invece la volta del tributo a Nino Rota, eseguito dal Nino Rota Ensemble insieme al sassofonista americano Michael Rosen.

Non mancherà infine uno spazio legato alla tematica della legalità e del contrasto alle mafie. Il 26 maggio, ore 18.00, la presentazione del libro “Un’altra pelle” del giornalista Antonio Anastasi, incentrato sulla parabola criminale di Salvatore Cortese, ex killer della ‘ndrangheta che ha deciso di riscattarsi collaborando con la giustizia: interverrà anche lui in collegamento dalla località protetta. Poi toccherà, il 29 maggio, alla scrittrice Celeste Costantino con “Predatori. Sesso e violenza nelle mafie”.

Il 30 maggio a Cosenza, in Piazza 11 Settembre, sarà presentato per la prima volta “La ´Bestemmia´ di Pier Paolo Pasolini: tra immagini e parole” a cura di Manuela Gieri, docente di Storia e teoria del cinema dell’Università della Basilicata, e Donato Santeramo.

Chiusura il 31 maggio con il procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri e Antonio Nicaso, uno dei massimi esperti di ‘ndrangheta nel mondo. Insieme al vicedirettore di Rai Fiction Ivan Carlei, all’attore Cesare Bocci, al regista e sceneggiatore Paolo Girelli discuteranno di “Mafia tra realtà e rappresentazione”. A seguire Giovanni Veronesi, regista di film celebri come i capitoli di “Manuale D’Amore”, “Che ne sarà di Noi”, “Moschettieri del Re”, in ultimo “Romeo è Giulietta”, porta in scena “Vi porto al cinema”.

Il Festival internazionale delle Arti rientra nel Progetto “Celico città celeste” finanziato dal Ministero del Turismo a valere sull’ “Avviso pubblico sul fondo di cui all’articolo 1, comma 607 della legge 29 dicembre 2022, n .197, destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall’Istituto Nazionale di Statistica come comuni a vocazione turistica, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale”.

Tutti gli eventi sono gratuiti fino ad esaurimento posti (Link: https://www.boxofficediy.com/celico-festival-internazionale-delle-arti-dal-23-al-31-maggio-2026/).