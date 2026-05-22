Strage di Capaci, domani manifestazione nel piazzale antistante il Palazzo di Giustizia di Catania

CATANIA – Trentaquattro anni dopo la strage di Capaci, il giudice Giovanni Falcone e la sua lotta contro mafia continuano a vivere, risuonando nelle coscienze del Paese. Domani, sabato 23 maggio 2026, in occasione dell’anniversario dell’attentato a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e agli uomini della scorta, la città di Catania si ritroverà sulla Scalinata della Legalità, nel piazzale antistante il Palazzo di Giustizia, per l’evento “Capaci di partecipare”.

Un momento collettivo di memoria, riflessione e partecipazione civile. Un incontro corale per ricordare il sacrificio di uomini e donne che hanno combattuto contro “Cosa Nostra”. Un’occasione in cui magistrati, notai e avvocati si ritroveranno insieme ai cittadini per affermare che la lotta alla mafia non appartiene soltanto alla storia, ma al presente e al futuro della nostra comunità.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Nazionale Magistrati – sezione di Catania, dal Consiglio Notarile dei Distretti di Catania e Caltagirone e dall’Ordine degli Avvocati di Catania, prenderà il via alle 17:30 con la Marcia della Legalità promossa da Città Insieme e Agesci con la partecipazione degli scout catanesi.

La Scalinata della Legalità sarà allestita dagli studenti del Liceo Artistico “Emilio Greco”, mentre i ragazzi del coro e dell’orchestra “Musica Insieme a Librino”, insieme agli studenti coinvolti nel progetto, daranno vita a performance musicali e momenti recitati dedicati ricordando coloro che hanno combattuto per affermare i valori della giustizia e della libertà.

Durante la manifestazione si svolgerà anche la premiazione dei vincitori del concorso “Capaci di Partecipare”, promosso nell’ambito del Progetto Legalità dell’ANM e rivolto alle scuole del territorio, con l’obiettivo di stimolare nei più giovani una riflessione attiva sui temi della cittadinanza, della memoria e dell’impegno contro ogni forma di criminalità mafiosa.

Interverranno Francesco Curcio, Giulia Epaminonda, Magda Guarnaccia, Tiziana Laudani, Marco Minnella, Agata Santonocito, Lina Trovato e Vincenzo Vacirca. Special guests della serata saranno Patrizia Imperato ed Emilia Belfiore.