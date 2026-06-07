ARTIGIANATO E INCLUSIONE, UNA PASSERELLA DI EMOZIONI

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Luigi Cignoni, writer and italynews.it editorial director
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Circa 200 pezzi unici, interamente handmade, fatti a mano, tra collane, bracciali, portachiavi, cavigliere, anelli e piccoli accessori in smalto. Se non fosse per le foto che testimoniano tutte le fasi di lavorazione, sarebbe davvero difficile dire che a realizzarli siano stati i ragazzi del centro diurno e, in generale, persone con diversa abilità. Eppure è così. Sono i numeri straordinari che raccontano il successo dell’Officina del Gioiello, il laboratorio artigianale promosso dalla Cooperativa sociale I Figli della Luna in collaborazione con il maestro orafo Maria Elena Coletta (Tradizione Oro dal 1949), conclusosi nei giorni scorsi con un evento carico di emozioni: una vera e propria sfilata.

REALIZZATI 200 PEZZI TRA COLLANE, ORECCHINI E ALTRE GIOIE

Ad esprimere profonda soddisfazione per la riuscita del progetto sono stati il Presidente Lorenzo Notaristefano, la Vicepresidente Marilena Prezzo, la Consigliera Francesca Prezzo e le socie Dora Quadro e Margherita Quadro, fieri del percorso iniziato a settembre dello scorso anno e sviluppatosi fino agli ultimi giorni di maggio con una media di due appuntamenti al mese.

SVILUPPARE CREATIVITÀ PER ACQUISIRE AUTOSTIMA

Davanti agli occhi emozionati delle famiglie, i ragazzi hanno indossato e mostrato con orgoglio le creazioni realizzate durante l’anno, raccogliendo applausi e l’auspicio condiviso che un’iniziativa così importante dal punto di vista della conquista a piccoli passi, dell’autostima e dell’autonomia, possa proseguire anche in futuro.

TRA LE ALTRE CREAZIONI ANCHE LA SPILLA PER DIRE NO ALLA VIOLENZA DI GENERE

A guidare gli aspiranti artigiani è stata Maria Elena Coletta, Maestro orafo con oltre 20 anni di esperienza che ha messo a disposizione dei ragazzi materiali e strumenti professionali: dalle pinze a punta piatta, tonda e ritorta, fino alla tronchesina, le basi per gli orecchini, le coppette filigranate, i chiodini e una vasta gamma di pietre dure naturali di varie misure, forme e colori. L’Orafa ha accompagnato passo dopo passo gli allievi in tutto il processo creativo, dalla progettazione (con il disegno e la scelta cromatica e dei materiali) fino alla realizzazione finale. Nonostante le difficoltà di partenza, si è creato un clima di collaborazione, partecipazione attiva ed empatia tanto che i ragazzi hanno raggiunto risultati sorprendenti. Tra le diverse creazioni, il laboratorio, eseguito in perfetto stile cooperative learning, valorizzando l’apprendimento cooperativo e l’inclusione reciproca, si è focalizzato anche sulla Giornata contro la violenza di genere con una spilla da giacca impreziosita dall’iconica scarpetta rossa e sulla Domenica delle Palme con un particolare pendente in fili di rame e pietre, raffigurante l’albero della vita racchiuso all’interno di un cerchio.

IL CADEAU ALL’INSEGNANTE: UNA POCHETTE IN FETTUCCIA FATTA A MANO

Per ringraziare la loro speciale insegnante, i ragazzi hanno realizzato a mano, utilizzando ago e fettuccia, una bellissima pochette, donata in segno di affetto e profonda riconoscenza. A completamento dell’evento, che ha visto il pubblico presente partecipare con donazioni libere per sostenere e motivare i ragazzi nel loro percorso, si è tenuta la cerimonia di consegna di un quadretto ricordo e la pergamena di fine anno.

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Luigi Cignoni, writer and italynews.it editorial director
Italian and lives in Italy. Professor of literature, journalist, editor of magazines and this digital newspaper. Author of numerous books.

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