L’AMICIZIA tra RUSSEL CROWE e TROPEA

Col richiamo nazionale dei giorni scorsi anche su RTL, ultimo in ordine di tempo tra i tanti, continua, a distanza ormai di ben oltre una settimana, la ripresa ampia, trasversale e soprattutto spontanea, da parte di giornalisti e commentatori, redazioni varie e social media, regionali e nazionali, di quei pochi secondi di vera amicizia, affetto e stima nei confronti di Tropea dimostrati da Russel Crowe, annunciando un suo concerto al quale ormai ci si prenota in tutte le forme e da tutto il mondo. Siamo di fronte ad un fiume incontrollato di reazioni e di consensi tutti positivi, insieme come sempre a sana ironia e compiacimento per un’improvvisata che non solo ci ha più che gratificato ma che, con ogni evidenza, ha riacceso in pochi secondi una luce sconfinata sulla nostra destinazione in generale e soprattutto sulla qualità dei valori e dei sentimenti diffusi che la animano. Un’eco senza controllo di attenzione non pilotata o prezzolata su Tropea e, quindi, sulla sua ripartenza, di cui mi sono fatto democraticamente interprete, insieme alla mia squadra ed alla cittadinanza, all’indomani del ritorno alle urne, alla Politica, alle decisioni ed al governo della bellezza.

Macrì: ma quanto vale un effetto a catena del genere?

Ecco – si chiede il Sindaco Giovanni Macrì – quanto vale un effetto a catena del genere, in termini di reputazione e di marketing territoriale, soprattutto se si considera che, ancora una volta, come Amministrazione Comunale non abbiamo speso un centesimo per arrivare a questo risultato?

Non abbiamo speso un euro. russel mi ha ospitato a cena

Non abbiano speso un euro. E tra l’altro, mi piace anche ricordare di esser stati perfino ospiti a cena di Russel Crowe nella nostra Tropea. Più di così? E non so immaginare quanto sarebbe dovuto costare di listino, se c’è un listino di mercato in merito, un’operazione più o meno analoga, messa in campo da qualsiasi altra istituzione pubblica a tutti i livelli. Ma, soprattutto, non penso possano esservi investimenti così importanti in grado di generare lo stesso e identico effetto, duraturo e forte, efficace e attrattivo, generato da quel messaggio spontaneo di auguri di Russel Crowe al neo Sindaco di Tropea.

Abbiamo costruito RELAZIONI INTERNAZIONALI A PROVA DI ANNI

Probabilmente a far detonare anche questo potentissimo effetto di marketing a costo zero per la nostra Città e ripeto di riflesso per l’intera regione, insieme a tutti gli altri che negli anni scorsi, da tutto il mondo, hanno accompagnato e stimolato la nostra azione istituzionale e di progettazione turistica e che sono subito ripartiti come, se non aspettassero altro che la nostra vittoria elettorale e la ripresa di questa visione di governo della bellezza, è stata quella qualità della vita e delle relazioni umane di cui Tropea è erede e dispensatrice e che abbiamo però voluto e saputo condividere con tutti, come biglietto da visita, come strumento diplomatico e lasciatemi dire di politica estera, costruendo ovunque amicizie e collaborazioni a prova di anni e ci stanno oggi riempiendo di attestazioni che commuovono.

AGGIUNGIAMO VALORE AL BRAND TROPEA, CHE VOGLIAMO RAFFORZARE

Ecco. È tutta qui la forza esperienziale e spirituale di Tropea, quella che abbiamo voluto e saputo preferire a spese faraoniche in eventi di poche ore o nel facilissimo acquisto di copertine patinate o di marchette a buon mercato con star pronte a decantare qualsiasi cosa. Meno contenitori da menù e più contenuti distintivi e veri. Come l’amicizia che ci lega a Russel. È e resta questa la nostra capacità competitiva, non solo turistica: quella di saper costruire in loco relazioni internazionali autentiche e di riuscire ad aggiungere, attraverso di esse, peso e valore in termini di comunicazione, reputazione, promozione e disseminazione internazionale a messaggi e attrattività ad un brand mondiale, come Tropea, da custodire, valorizzare e rafforzare sempre di più, nell’interesse dell’immagine della Calabria in generale.