La Fondazione Marco Fileni festeggia 10 anni di impegno

Dieci anni di impegno, memoria e futuro per i giovani delle Marche. La Fondazione Marco Fileni ETS ha voluto celebrare il primo decennio di attività attraverso un evento corale ai Giardini Pubblici di Jesi, rinnovando in questo modo il proprio legame profondo con il territorio.

Nata nel 2016 per volontà della famiglia Fileni in memoria del terzogenito Marco, la Fondazione ha scelto di festeggiare questo importante traguardo presentando un bilancio del primo decennio di attività che va ben oltre il sostegno economico: dal 2016, infatti, l’iniziativa ‘Crediamo nei giovani’, attraverso il conferimento di oltre 400.000 euro di borse di studio per merito e reddito, ha saputo creare una vera e propria community, con ben 288 studenti delle province di Ancona e Macerata, considerando i “pluripremiati, a riprova della fiducia dei ragazzi nei confronti della Fondazione, lungo tutto il loro percorso formativo. Questo prezioso risultato ha permesso ai giovani di raggiungere tanti importanti obiettivi. Il grande successo dell’edizione 2026 ha peraltro confermato questa vitalità: con 1.021 candidature ricevute, l’interesse verso il bando è cresciuto di quasi 8 punti percentuali rispetto alla passata edizione.

La cerimonia, in particolare, è stata anche un momento di importanti riflessioni condivise con i presenti. Ad aprire la serata, i fondatori Giovanni, Roberta e Massimo Fileni, che con entusiasmo hanno tracciato il bilancio dei risultati raggiunti dalla Fondazione Marco Fileni, delineando la traiettoria di crescita negli ultimi anni. A seguire i saluti istituzionali, in un evento patrocinato dal Comune di Jesi, del Vicesindaco Samuele Animali e dell’Assessore Regionale Ambiente e Lavoro, Tiziano Consoli, a testimonianza del legame strategico tra la Fondazione e il tessuto sociale e amministrativo del territorio. Parallelamente, la serata ha acceso i riflettori sulle numerose iniziative sviluppate in questi anni come il “Progetto Spazio Giovani”, l’hub nato dalla sinergia con la Fondazione Gabriele Cardinaletti ETS e con il suo presidente Andrea Cardinaletti. Un presidio territoriale dedicato al confronto e alla crescita, con laboratori di formazione professionale dedicati ai più giovani, tassello fondamentale per trasformare il potenziale in competenze concrete. A breve, questo spazio ospiterà il Future Campus Vallesina, iniziativa organizzata da Confindustria Ancona in sinergia con le imprese del territorio e vedrà anche sorgere uno giardino esterno attrezzato per le attività sportive realizzato grazie al prezioso supporto dei partner logistici che operano con Fileni.

A moderare l’evento Isabo, popolare creator digitale, streamer e personaggio musicale, ha ripercorso con il pubblico la sua storia, soffermandosi sul sostegno ricevuto dalla famiglia Fileni nella scelta di una carriera professionale “non convenzionale”, in un potente messaggio motivazionale rivolto ai giovani, invitati a inseguire sempre con entusiasmo le proprie passioni. Insieme a lui sul palco, Chiara Cucinella, giornalista da sempre molto vicina alla Fondazione Marco Fileni, che insieme a Vanessa Cofani, Specialist Comunicazione Interna e Welfare di Fileni, ha condiviso i primi risultati raggiunti dal “Progetto Spazio Giovani”.

Tra gli altri progetti presentati durante l’evento anche “Storie di Successo”, simbolo di percorsi professionali audaci e fuori dagli schemi, con l’estro creativo del designer di gioielli Leonardo Marotti, la determinazione della paracadutista dell’Esercito italiano Dalila Rabbani. Vite diverse, accomunate dalla volontà di perseguire la propria unicità.

Ulteriore momento emozionante la consueta cerimonia di assegnazione delle 30 borse di studio previste dal bando ‘Crediamo nei Giovani’, impreziosita dal contributo del professor Gian Luca Gregori, Presidente del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione. Il progetto ha visto anche quest’anno l’assegnazione di 30 borse di studio a studenti e studentesse delle province di Ancona e Macerata, per un investimento complessivo da parte della Fondazione pari a 45.000 euro. A beneficiare del sostegno sono stati 15 studenti delle scuole superiori (premiati con un assegno da 500 euro ciascuno) e 15 universitari (con un contributo di 2.500 euro ciascuno) – 10 dei quali dipendenti, coniugi/partner/compagni o figli di dipendenti o soccidari delle aziende della Filiera Fileni – a conferma della volontà della Fondazione di sostenere concretamente il merito e la formazione delle nuove generazioni. Di seguito l’elenco completo degli studenti e studentesse premiati:

per la categoria scuole superiori: Gabriele Masè, Jasmeet Kaur, Aslam El Haiti, Rita Bora, Abdullah Abdullah, Emma Omiccioli, Giorgia Parena, Stefano Amorese, Naima Houdna, Minerva Aleandri, Akhlima Hassan, Anamika Badial, Arman Nafis, Mahima Chowdhury, Hargun Pal;

per la categoria Università: Adelina Stefania Munteanu, Lina Haddad, Irina Shlyapina, Aymen Barsebo Yasin, Bianca Naspi, Agnes Mensah Kabenla, Roqia Hamdellah, Francesco Mosca, Antonietta Praino, Ahmed Khalid Hassan Mohamed, Sadman Araf Yousf, Lorenzo Felici, Alessia Gjapi, Moreno Tapuc, Kallol Dash

L’evento si è quindi concluso con il Dj set a cura di Isabo presso i giardini pubblici di Jesi che ha voluto festeggiare con tutta la città i tanti traguardi raggiunti dalla Fondazione e nuovi obiettivi per i prossimi anni.

“Siamo convinti che investire sui giovani e sul territorio significhi costruire le basi per un futuro migliore. È con questo spirito che da dieci anni, attraverso la Fondazione Marco Fileni, sosteniamo il talento e il percorso formativo di tante ragazze e ragazzi marchigiani. I giovani sono una risorsa preziosa per la crescita della società ed è importante che ci siano progetti come i nostri, che ne riconoscono il valore e promuovano equità, merito e pari opportunità. Ci auguriamo che, anche grazie al nostro contributo, si possa creare un futuro più ricco di opportunità per tutti, un futuro dove i ragazzi possano coltivare le proprie passioni e avere l’opportunità di inseguire il proprio talento con lo stesso entusiasmo del nostro Marco.” ha dichiarato Giovanni Fileni, Presidente e Fondatore del Gruppo Fileni.