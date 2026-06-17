ANCHE CAROLINA KOSTNER A TROPEA

Tropea al tramonto. Guardando Stromboli all’orizzonte, mi accorgo che bellezza e forza possono semplicemente coesistere nello stesso momento. – Sono, queste, le parole che traducono l’emozione di Carolina Kostner, stella azzurra e internazionale del pattinaggio artistico su ghiaccio, mentre, volteggiando sui suoi pattini si gode la speciale golden hour.

PASSAPAROLA CHE VA OLTRE LA CARTOLINA PAESAGGISTICA

Non possiamo che apprezzare – dichiara il Sindaco Giovanni Macrì – che tra le diverse istantanee condivise dalla campionessa mondiale ed europea sui suoi social che ha scelto Tropea per le sue vacanze, ci siano, insieme ai paesaggi e alla proposta enogastronomica di qualità, anche dettagli del patrimonio architettonico che rendono prezioso il nostro centro storico. È il caso dei portali e delle maschere apotropaiche che, molto apprezzati dalla pattinatrice, rappresentano un elemento significativo dell’identità culturale della nostra comunità.

TRA GLI OSPITI ANCHE L’ATTORE ANTONIO ZEQUILA

Dopo l’avvistamento di Utopia, il superyacht di 71,6 metri sul quale viaggiava il miliardario canadese Norman Murray Edwards e la tappa della popstar Dua Lipa, con Carolina Kostner, Tropea torna ad essere meta privilegiata di ospiti nazionali ed internazionali. In questi giorni è stato avvistato anche l’attore Antonio Zequila che si aggiunge alle personalità note al pubblico che continuano a scegliere la Destinazione Tropea.