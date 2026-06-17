GARDA FESTIVAL 2026

Il Fondo Niccolò Piccinni presenta la 4ª edizione del Garda Festival, in programma dal 24 luglio al 1° agosto 2026 tra Peschiera del Garda e Verona.

La conferenza stampa si terrà:

Giovedì 25 giugno 2026 alle ore 11.00

presso la Sala Rossa di Palazzo Scaligero, sede della Provincia di Verona

Via Santa Maria Antica 1, 37122 Verona.

Interverranno:

Maximilien Seren-Piccinni: Presidente del Fondo Niccolò Piccinni e Direttore Artistico del Garda Festival

Isabella Lo Porto: Direttrice del Conservatorio di Verona “E.F. Dall’Abaco”

Silvano Nicolato: Presidente della Società Cooperativa Cantine Vitevis

Filiberto Semenzin: Presidente di Verona Stone District

Francesco Maria Beniamino Lodola: Responsabile Relazioni artistiche del Garda Festival

Saranno inoltre presenti il comitato organizzatore e alcuni rappresentanti delle istituzioni locali.

Nel corso dell’incontro verranno illustrati il programma completo e le novità artistiche del Festival. Saranno disponibili materiali stampa e opportunità per interviste e richieste di accredito.

Garda Festival

Nato nel 2023 per volontà del Fondo Niccolò Piccinni, sotto la direzione artistica di Maximilien Seren-Piccinni e con il sostegno di importanti istituzioni nazionali, il Garda Festival si è affermato in breve tempo come uno dei più interessanti appuntamenti del panorama culturale estivo italiano e internazionale.

L’edizione 2026 celebra le eccellenze delle arti performative tra gli scenari più belli del Lago di Garda e della città di Verona, con la partecipazione di interpreti di rilievo del panorama italiano e internazionale.

Il palinsesto della rassegna abbraccia musica classica e contemporanea, con contaminazioni interdisciplinari che confermano la vocazione innovativa della manifestazione. Tra i momenti più attesi, la cerimonia di consegna del 44esimo Premio Piccinni.