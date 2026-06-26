Giornata contro Droghe

«La lotta alle droghe e a ogni forma di dipendenza, anche quelle digitali e “online”, deve essere una priorità per il Governo e per tutta la politica. C’è bisogno di un’alleanza stretta e concreta tra istituzioni e genitori, che sono il primo argine, la prima e più importante scuola d’educazione per bambini e giovani contro l’emergenza nazionale che è l’uso di droghe le quali, lo ricordiamo, non sono “leggere” o “pesanti”, ma tutte devastano la salute psicofisica e il futuro dei nostri giovani». Così, in una nota, Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia.