MISSIONE ISTITUZIONALE IN GERMANIA, SINDACO PIETRAPAOLA ANNUNCIA RICANDIDATURA

Io credo in una Pietrapaola diversa. Una Pietrapaola capace di valorizzare il suo patrimonio ereditato di bellezze naturalistiche, di storia, di tradizioni e del suo legame con gli emigrati. Una Pietrapaola che non dimentichi chi è partito, ma che lavori perché un giorno i nostri figli e le nostre figlie possano anche scegliere di restare o di tornare. Perché questo è il punto: noi non amministriamo solo per oggi. Noi amministriamo per chi verrà dopo di noi. Per le bambine che oggi guardano le loro madri e devono sapere che possono diventare ciò che desiderano. Per i bambini che devono crescere in un paese che non insegni rassegnazione, ma dignità. Per i giovani che devono sentire che Pietrapaola non è solo il luogo da cui partire, ma anche il luogo in cui poter immaginare un futuro. Care concittadine e cari concittadini, voi siete una parte fondamentale di questa storia. Voi siete Pietrapaola nel mondo. Siete la dimostrazione che si può andare lontano senza dimenticare da dove si viene.

SINDACO E DELEGAZIONE ACCOLTI DA CONCITTADINI

Sono, queste, le parole che il Sindaco Manuela Labonia ha rivolto ai concittadini emigrati in Germania in occasione della missione istituzionale a Warstein in occasione della quale ha annunciato la sua ricandidatura, insieme all’attuale squadra di governo, alla guida della Città per il prossimo anno. Questa visita – ha evidenziato il Primo Cittadino – rappresenta un importante momento di confronto e di crescita reciproca, fondato sui valori dell’integrazione, della solidarietà e della cooperazione tra popoli. Un ponte tra Pietrapaola e Warstein che continua a rafforzarsi attraverso le istituzioni, le associazioni e soprattutto le persone. Pietrapaola continua a costruire relazioni che valorizzano la propria storia, guardando con fiducia alle opportunità del futuro.

L’INCONTRO UFFICIALE CON IL NEO SINDACO SPINNRATH

Tra i diversi momenti che hanno segnato la tappa nella cittadina gemellata con Pietrapaola c’è anche l’incontro con il neo eletto sindaco di Warstein, Maximilian Spinnrath. A lui, l’Amministrazione Comunale rappresentata per l’occasione dal Sindaco, ha espresso il proprio orgoglio nel rappresentare la comunità pietrapaolese, sia residente in Calabria sia storicamente radicata in Germania, sottolineando il profondo legame umano, culturale e affettivo che unisce le due città da decenni. I nostri concittadini – ha sottolineato Labonia – hanno costruito ponti solidi tra i due popoli, senza mai dimenticare le proprie radici. Le nostre comunità condividono valori fondamentali come il lavoro, la famiglia, la solidarietà e il rispetto delle tradizioni. L’incontro ha confermato la piena disponibilità a collaborare per il futuro, ponendo le basi per nuove iniziative comuni, scambi culturali e progetti mirati a rafforzare ulteriormente lo storico e proficuo rapporto di amicizia tra Pietrapaola e Warstein. All’incontro con il nuovo sindaco di Warstein che l’Amministrazione Comunale ha sostenuto, insieme al Sindaco c’erano anche Rosa Capalbo e Gianluca vitale, rappresentanti in Germania del Gemellaggio, che hanno raccolto il testimone dei genitori Ciccio Capalbo e Pietro Vitale, anch’essi presenti.

GEMELLAGGIO PIETRAPAOLA-WARSTEIN ISPIRA TRAVERSATA IN BICI PER RACCOLTA FONDI CONTRO TUMORI PEDIATRICI. L’ARRIVO DI MATIAS PREVISTO PER SETTEMBRE.

La valenza dei rapporti di scambio tra le due comunità è testimoniata anche dalla singolare iniziativa che vedrà protagonista il cicloamatore Matias, un cittadino di Warstein che a partire dai primi giorni di agosto compierà la traversata fino in Calabria, a favore della Deutsche Kinderkrebsstiftung (Fondazione tedesca per l’infanzia affetta da cancro). 2.700 chilometri e 25.000 metri di dislivello da solo, senza alcun tipo di supporto. Il suo arrivo sarà accolto a Pietrapaola a settembre. Sarà possibile seguire tutti gli step del viaggio sulla pagina Instagram @cyclingpietrapaola.

EMIGRATI IN GERMANIA, SINDACO VISITA ALCUNE ESPERIENZE IMPRENDITORIALI

In occasione della missione istituzionale in Germania, il Sindaco si è recato anche a fare visita ad alcune attività commerciali guidate da concittadini di Pietrapaola per condividere anche con loro quanto è stato messo in campo e quanto sarà fatto per il futuro: dalla pizzeria da Orazio, alla gelateria da Ferruccio Scigliano passando dalla birreria da Giuseppe Capalbo.

CONTINUA PERCORSO AMMINISTRATIVO ALL’INSEGNA DELLA RESPONSABILITÀ

Incontrando i concittadini emigrati in Germania, il Sindaco ha espresso loro profonda gratitudine per aver mantenuto vivo il legame con la propria terra d’origine e per continuare a onorare il nome di Pietrapaola anche oltre i confini nazionali. Ha evidenziato il percorso di responsabilità intrapreso dall’Amministrazione Comunale e rivendicato con fermezza la scelta di difendere l’interesse pubblico, affrontando situazioni complesse come il dissesto finanziario, ripristinando l’ordine negli uffici ed esercitando direttamente la guida dell’Area Tecnica per contrastare ostruzionismi e ritardi. Il Sindaco ha denunciato i tentativi di denigrazione e delegittimazione, sia istituzionale sia personale, messi in atto da ex amministratori e oppositori con l’intento di far cadere la Giunta, ribadendo che né lei né la sua squadra si sono mai piegate di fronte alle strumentalizzazioni e ai calcoli politici. La Labonia ha quindi annunciato la ricandidatura alla guida della comunità.