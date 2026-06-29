L’Italia che cambia è la rubrica di ItalyNews.it dedicata alle grandi trasformazioni che stanno ridisegnando il nostro Paese. Dall’economia all’energia, dalla tecnologia al clima, analizziamo i cambiamenti che influenzeranno il futuro di cittadini, imprese e istituzioni.

City of London – Dopo aver raccontato il filo invisibile che collega i ghiacciai delle Alpi al Mediterraneo, proviamo a guardare oltre l’emergenza. Perché il cambiamento climatico non modifica soltanto l’ambiente: modifica il modo in cui uno Stato deve pianificare il proprio futuro.

L’emergenza è diventata la normalità

Le ondate di calore che stanno interessando l’Europa non sono più episodi eccezionali.

Ospedali sotto pressione, incendi, reti elettriche al limite, infrastrutture che rallentano, agricoltura in difficoltà e consumi energetici in costante crescita raccontano una realtà nuova: il clima è entrato nell’economia.

Ogni grado in più non produce soltanto disagio.

Produce costi.

Costi sanitari.

Costi energetici.

Costi assicurativi.

Costi infrastrutturali.

Costi sociali.

L’acqua: la nuova risorsa strategica

Nel precedente articolo abbiamo seguito il viaggio dell’acqua dai ghiacciai alpini fino al Mediterraneo.

Quel viaggio oggi racconta molto di più.

Lo scioglimento accelerato dei ghiacciai modifica la disponibilità d’acqua durante l’anno.

Più acqua oggi. Meno acqua domani.

Questo significa investire in nuovi invasi, reti idriche moderne, riduzione delle perdite, riuso delle acque reflue e sistemi di irrigazione intelligente.

L’acqua non sarà più soltanto una risorsa naturale.

Diventerà una risorsa strategica, al pari dell’energia.

Agricoltura: produrre di più con meno acqua

L’agricoltura mediterranea sta entrando in una nuova fase.

Colture, calendari di semina, sistemi irrigui e perfino le varietà agricole dovranno adattarsi a un clima diverso.

Chi investirà prima nell’innovazione agricola sarà anche più competitivo.

L’adattamento climatico diventerà una politica industriale.

Energia: il grande paradosso

Quando aumenta il caldo aumenta anche il consumo elettrico.

Milioni di climatizzatori entrano in funzione contemporaneamente proprio mentre le reti lavorano al massimo delle loro capacità.

Parallelamente diminuisce la disponibilità d’acqua per alcune produzioni idroelettriche.

La sicurezza energetica non dipenderà più soltanto da gas, petrolio o fonti rinnovabili.

Dipenderà dalla resilienza dell’intero sistema.

Il patrimonio edilizio dello Stato

Per decenni abbiamo costruito edifici pensando al clima del Novecento.

Oggi quel clima sta cambiando.

Scuole.

Ospedali.

Università.

Uffici pubblici.

Tribunali.

Caserme.

Istituti penitenziari.

Case di riposo.

Abitazioni civili.

Gran parte di questo patrimonio edilizio dovrà essere progressivamente adattato.

Non significa soltanto installare nuovi impianti di climatizzazione.

Significa ripensare isolamento termico, ventilazione naturale, materiali da costruzione, coperture riflettenti, tetti verdi, alberature urbane e sistemi di raffrescamento passivo.

Ogni edificio pubblico rappresenta un servizio essenziale.

Garantirne il funzionamento anche durante eventi climatici estremi diventa una responsabilità dello Stato.

La mobilità urbana dovrà cambiare

Anche la mobilità cittadina entra nella sfida climatica.

Le reti tranviarie devono affrontare la dilatazione dei binari dovuta alle alte temperature.

Le linee elettriche di alimentazione sono sottoposte a maggiori sollecitazioni.

Autobus e metropolitane richiedono impianti di climatizzazione sempre più efficienti.

Ma il cambiamento riguarda soprattutto la progettazione delle città.

Servono percorsi ombreggiati.

Più alberi.

Pensiline moderne.

Materiali che assorbano meno calore.

Piazze e quartieri progettati per essere vivibili anche durante le ondate di calore.

La mobilità del futuro dovrà essere sostenibile, ma anche resiliente.

Turismo e competitività

Le Alpi e il Mediterraneo rappresentano due motori economici dell’Europa.

Entrambi stanno cambiando.

Le località sciistiche dovranno diversificare la loro offerta.

Le città d’arte dovranno garantire comfort climatico ai visitatori.

Le destinazioni costiere investiranno nella protezione del territorio e nell’adattamento delle infrastrutture.

Il turismo continuerà a crescere.

Ma cambierà volto.

Una nuova idea di sicurezza nazionale

Esiste un aspetto di cui si parla ancora poco.

Il cambiamento climatico è ormai anche una questione di sicurezza nazionale.

Un ospedale che interrompe i servizi durante un’ondata di calore.

Una rete elettrica che non regge i picchi di domanda.

Una caserma senza adeguata autonomia energetica.

Un istituto penitenziario progettato per un clima completamente diverso.

Una rete idrica vulnerabile.

Non sono soltanto problemi ambientali.

Sono questioni che incidono direttamente sulla capacità operativa dello Stato.

Il vero investimento

Per molti anni ci siamo chiesti quanto costasse proteggere l’ambiente.

Forse oggi dovremmo porci una domanda diversa.

Quanto costerà non farlo?

Ogni euro investito oggi nell’adattamento climatico può evitare domani costi molto più elevati in termini di emergenze, ricostruzioni, perdita di produttività e servizi pubblici.

L’adattamento non rappresenta una spesa.

È un investimento sulla resilienza del Paese.

Conclusione

Abbiamo costruito l’Italia per il clima del secolo scorso.

Le generazioni future vivranno invece in un clima diverso.

La vera sfida non consiste soltanto nel ridurre le emissioni.

Consiste nel ripensare città, infrastrutture, servizi pubblici ed economia affinché continuino a funzionare anche in un contesto climatico profondamente cambiato.

Perché il cambiamento climatico non modifica soltanto il paesaggio.

Modifica il modo in cui uno Stato deve immaginare il proprio futuro.

Elby – La coscienza silenziosa di ItalyNews.it

“Abbiamo costruito città per il clima del Novecento. Il problema è che i nostri figli vivranno nel clima del XXI secolo. La vera eredità che possiamo lasciare loro non è un edificio in più, ma un Paese capace di resistere ai cambiamenti che abbiamo già iniziato a vedere.“

💬 Tocca a voi!

🌍 Com’è cambiata la vostra città?

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🌡️ = Fa molto più caldo

💧 = Problemi di acqua

🌳 = Mancano alberi e verde

🚋 = Trasporti in difficoltà

🏥 = Ospedali sotto pressione

🏫 = Scuole non adeguate

⚡ = Blackout o problemi energetici

🏖️ = Mare e coste cambiate📸 Aggiungete una foto se volete raccontare quello che vedete ogni giorno.

👇 Leggiamo tutti i commenti. Alcuni diventeranno spunti per i prossimi articoli di L’Italia che cambia.

🤝 Costruiamo insieme “L’Italia che cambia”

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Le storie più interessanti saranno approfondite nei prossimi articoli di ItalyNews.it.

Riccardo Cacelli

r.cacelli@uam-vertiports.com