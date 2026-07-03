Il caso Garlasco non sta cambiando il giornalismo italiano. Sta semplicemente mostrando, davanti agli occhi di tutti, che il giornalismo non è più l’unico soggetto che decide come una notizia deve essere raccontata.

City of London – Il caso Garlasco non sta cambiando il giornalismo italiano. Sta semplicemente mostrando, davanti agli occhi di tutti, che il giornalismo non è più l’unico soggetto che decide come una notizia deve essere raccontata.

Questa frase, da sola, basta a spostare il punto di osservazione.

Perché il caso Garlasco non è solo una vicenda giudiziaria riemersa nel dibattito pubblico.

È diventato uno specchio: non della giustizia, ma del sistema informativo contemporaneo.

Un sistema in cui qualcosa si è rotto. O forse, più correttamente, si è redistribuito.

Dal monopolio del racconto alla molteplicità delle voci

Per decenni il modello è stato lineare.

I fatti accadevano.

I giornali li selezionavano.

La televisione li amplificava.

Il pubblico li riceveva.

Era un sistema verticale, con pochi centri di produzione dell’informazione e una larga base di ricezione. Il giornalismo non era solo un mestiere: era un filtro necessario, quasi naturale.

Oggi questo schema non esiste più nella sua forma originaria.

Non perché il giornalismo sia scomparso. Ma perché ha perso l’esclusività del racconto.

Il pubblico non è più pubblico

Nel caso Garlasco questo cambiamento è evidente.

Ogni nuova informazione non entra in un circuito chiuso. Entra in una rete aperta di interpretazioni, commenti, ricostruzioni, analisi, video, podcast, post social.

Il pubblico non aspetta più una versione finale dei fatti. La costruisce mentre i fatti vengono raccontati.

Non assiste al racconto.

Lo attraversa.

E soprattutto lo modifica.

La crisi non è del giornalismo. È del monopolio dell’intermediazione.

Per anni si è parlato di crisi dell’informazione.

Ma forse la parola “crisi” è fuorviante.

Il giornalismo non è in via di estinzione.

Sta cambiando funzione.

Quello che è entrato in crisi è il suo ruolo esclusivo di intermediario tra realtà e opinione pubblica.

Oggi chiunque può accedere direttamente a fonti, documenti, immagini, dichiarazioni. E soprattutto può confrontare versioni diverse della stessa realtà senza passare per un’unica struttura narrativa.

Il giornalista non è più l’unico passaggio possibile tra il fatto e la sua comprensione.

I numeri di una trasformazione irreversibile

Il cambiamento non è solo culturale. È anche strutturale.

Le copie dei quotidiani continuano a diminuire in modo costante: milioni di lettori in meno rispetto al decennio precedente, con una progressiva erosione della centralità della carta stampata.

Anche la televisione generalista, pur restando rilevante, non ha più il monopolio dell’attenzione. I grandi appuntamenti informativi convivono oggi con un ecosistema frammentato di piattaforme digitali, canali indipendenti e contenuti on demand.

Nel frattempo, un singolo contenuto pubblicato online può raggiungere in poche ore numeri comparabili o superiori a quelli di programmi televisivi strutturati, con costi infinitamente più bassi e una relazione diretta con il pubblico.

Non è un dettaglio tecnico.

È un cambio di paradigma.

Dal racconto alla conversazione permanente

Il giornalismo del Novecento era costruito su una logica semplice: raccontare.

Quello contemporaneo vive dentro una logica diversa: far parte di una conversazione continua.

Una notizia non si chiude più con la pubblicazione.

Inizia con la pubblicazione.

Viene commentata, contestata, reinterpretata, amplificata. E spesso cambia forma nel tempo, a seconda dei contesti in cui viene discussa.

Il caso Garlasco è emblematico proprio per questo: non esiste una narrazione unica che lo esaurisca, ma una pluralità di narrazioni che convivono e competono.

La scarsità non è più l’informazione. È l’attenzione.

Per gran parte del Novecento il problema era l’accesso alle informazioni.

Oggi il problema è l’eccesso.

L’informazione non è più scarsa.

È sovrabbondante.

La risorsa limitata è diventata un’altra: l’attenzione.

E in questo scenario cambia tutto. Perché non vince chi produce più contenuti, ma chi riesce a intercettare, mantenere e organizzare l’attenzione del pubblico.

Questo vale per i giornali, per la televisione e per i nuovi attori digitali.

Il nuovo ecosistema: giornali, piattaforme, creator, AI

Il sistema informativo non è più verticale.

È un ecosistema.

Dentro questo ecosistema convivono giornali tradizionali, televisioni, piattaforme digitali, creator indipendenti e, sempre più spesso, sistemi di intelligenza artificiale utilizzati per comprendere, sintetizzare e confrontare informazioni.

Nessuno di questi attori ha il controllo esclusivo del racconto.

Tutti contribuiscono alla sua costruzione.

Il giornalismo dopo Garlasco

Il caso Garlasco, in questo senso, non è il centro del discorso. È un esempio.

Un caso in cui diventa evidente che il racconto dei fatti non appartiene più a un solo soggetto, ma si distribuisce in un sistema aperto, competitivo e permanente.

Il giornalismo non perde rilevanza.

Perde centralità.

E questa è una differenza decisiva.

Osservare. Comprendere. Condividere.

In questo nuovo contesto, il ruolo dell’informazione non può più essere soltanto quello di raccontare.

Deve evolvere in un processo più completo:

Osservare i fatti senza filtri ideologici o narrazioni precostruite.

Comprendere ciò che accade, mettendolo in relazione con contesto, dati e fonti.

Condividere questa comprensione in uno spazio aperto, dove il pubblico non è destinatario ma interlocutore.

Non è uno slogan.

È un metodo.

“Le notizie cambiano ogni giorno.

La comprensione richiede tempo.

Osservare significa avere il coraggio di guardare i fatti.

Comprendere significa non fermarsi alla prima risposta.

Condividere significa accettare che la verità non cresce nel rumore, ma nel dialogo.

Il futuro dell’informazione non appartiene a chi parla più forte.

Appartiene a chi aiuta gli altri a capire.”

🐬Elby

la coscienza silenziosa di Italynews

Conclusione

Il giornalismo dopo Garlasco non è un giornalismo “in crisi”.

È un giornalismo dentro una trasformazione irreversibile.

Non è più il solo custode del racconto pubblico.

È uno dei suoi attori.

E forse proprio da questa perdita di centralità può nascere una funzione nuova: non quella di dire al pubblico cosa pensare, ma quella di aiutarlo a capire meglio ciò che sta già osservando da solo.

Riccardo Cacelli

r.cacelli@uam-vertiports.com