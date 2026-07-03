TARI A CATANIA, LA FNP CISL SCENDE IN CAMPO PER GLI ANZIANI

CATANIA – Di fronte alle difficoltà generate dal recapito della TARI in un’unica soluzione, la FNP CISL di Catania si è attivata concretamente per tutelare i pensionati e le fasce più deboli della popolazione.

A seguito di un incontro ufficiale con l’assessore ai Tributi del Comune di Catania Giuseppe Marletta, il segretario Generale della FNP CISL Catania, Giacomo Giuliano, ha ottenuto dall’Amministrazione comunale un mandato operativo fondamentale: i pensionati e gli anziani della città potranno presentare la richiesta di rateizzazione della tassa sui rifiuti direttamente presso le sedi del sindacato, attraverso una delega. Sarà poi la stessa struttura sindacale a interfacciarsi con gli uffici comunali, che emetteranno e invieranno i nuovi bollettini frazionati.

Un’iniziativa che azzera la burocrazia per i cittadini della terza età, evitando lunghe file agli sportelli pubblici e scongiurando il rischio di mancati pagamenti dovuti all’impossibilità di sostenere la spesa in un’unica rata. «Il recapito della TARI in un’unica soluzione ha rappresentato una doccia fredda per migliaia di pensionati catanesi, che vivono già con assegni mensili spesso al limite della sussistenza – dichiara il segretario generale della FNP CISL Catania Giacomo Giuliano – abbiamo chiesto con forza questo incontro all’assessore ai Tributi perché il sindacato non può restare a guardare. Grazie alla disponibilità al dialogo dell’Amministrazione, abbiamo ottenuto un accordo di reale prossimità: saremo noi a prenderci carico delle domande di rateizzazione dei nostri anziani attraverso una semplice delega, sollevandoli da file estenuanti e da adempimenti digitali complessi. È questo il ruolo del sindacato: essere un ponte sicuro tra i bisogni dei cittadini e le istituzioni».