MELISSA BANDIERA VERDE ANCHE NEL 2026

Un mare a misura di bambino non è soltanto una spiaggia sicura, ma una destinazione che sa accogliere famiglie, custodire l’ambiente, organizzare servizi e trasformare l’estate in esperienza di comunità. Con la nuova conferma della Bandiera Verde, Melissa rafforza il proprio profilo di località balneare attenta ai più piccoli e alle famiglie, aggiungendo un ulteriore riconoscimento alla propria rotta ecosostenibile, già segnata dalla Bandiera Blu, dalla Bandiera Lilla e da una visione turistica fondata su qualità della vita, accessibilità e cura del territorio.

MAURO: RICONOSCIMENTO CHE PREMIA UNA COMUNITÀ

A sottolinearlo è il Sindaco Luca Mauro salutando con orgoglio il riconoscimento assegnato anche quest’anno alle spiagge melissesi dall’Associazione dei Pediatri, guidata da Italo Farnetani, e invitando cittadini, ospiti e turisti che in questi giorni hanno scelto Melissa come meta delle loro ferie estive, a godere degli eventi inseriti nel ricco carnet estivo promosso dall’Amministrazione Comunale.

IL 20 LUGLIO LA FESTA DELLA BANDIERA VERDE SUL LUNGOMARE

Intanto, stamani a Termoli si è tenuta la cerimonia ufficiale di consegna del riconoscimento dei medici pediatrici, alla quale hanno partecipato l’Assessore Carmine Bevilacqua e il Consigliere comunale Matteo Bonesse, che avrà un momento solenne di condivisione con la comunità il prossimo lunedì 20 luglio, quando il Lungomare di Torre Melissa ospiterà la Festa della Bandiera Verde. Sarà uno degli appuntamenti simbolici dell’Estate Melissese 2026, non solo perché celebrerà un risultato importante, ma perché restituirà il senso più autentico di questo premio: mettere al centro bambini, famiglie, mare, ambiente e luoghi pubblici vissuti in modo sereno, ordinato e sostenibile.

UN PROGRAMMA POP CHE PARLA A TUTTI I TARGET

Il calendario di luglio entra nel vivo da oggi e accompagna residenti, turisti, bambini, giovani, famiglie e visitatori con un programma ricco, diffuso e pensato per animare sia Melissa che la località balneare di Torre Melissa. Dopo l’avvio, ieri (venerdì 10 luglio), con il teatro sotto le stelle in Piazza Padre Pio, luglio prosegue con appuntamenti che intrecciano musica, tradizione, spettacolo, cultura popolare, sport, inclusione e promozione delle produzioni locali, confermando la volontà dell’Amministrazione di costruire un’estate non concentrata in pochi eventi isolati, ma distribuita giorno dopo giorno sull’intero territorio.

MANDOLINI, TEATRO, MUSICA E TRADIZIONE POPOLARE

Tra i primi momenti di rilievo, martedì 14 luglio, nella Chiesa San Marco di Torre Melissa, spazio a Bentornati Mandolini, spettacolo musicale con la partecipazione straordinaria del tenore Aldo Gallone e degustazione di vino Melissa Doc. Il 15 luglio il Lungomare Sud ospiterà la cover band Un pugno di sabbia, tributo ai Nomadi, mentre il 16 luglio la comunità vivrà la Festa patronale della Madonna del Carmelo, con solenne liturgia nella Chiesetta del Carmelo. Il 17 luglio tornerà il teatro sotto le stelle in Piazza Padre Pio, mentre il 18 luglio il Lungomare Sud accoglierà Diego Sanchez in tributo a Massimo Ranieri. Il 19 luglio, in Piazza Gramsci, magia e musica con Elitè offriranno un altro momento pensato soprattutto per famiglie e bambini.

CABARET SOTTO LE STELLE E GRANDI OSPITI DA MADE IN SUD

Dal 21 al 23 luglio Piazza Padre Pio a Torre Melissa diventerà il cuore del Cabaret sotto le stelle, con ospiti provenienti anche dall’esperienza televisiva di Made in Sud. Il pubblico incontrerà prima Simone Schettino, poi Marco Capretti e Beba Albanesi, fino al gran finale con Enzo & Sal, in un percorso di spettacolo popolare capace di parlare a generazioni diverse e di rendere la risata un momento di aggregazione collettiva.

RAME FESTIVAL, LE RADICI DEL MEDITERRANEO NEL CENTRO STORICO

Dal 23 al 26 luglio il centro storico di Melissa ospiterà il Rame Festival – Le radici del Mediterraneo, uno degli appuntamenti più identitari del calendario. La scelta del borgo come scenario della manifestazione conferma la volontà di valorizzare non soltanto la costa, ma anche l’anima storica del territorio, tenendo insieme memoria, cultura mediterranea, artigianalità, racconto dei luoghi e attrattività turistica.

IL 25 LUGLIO FESTA DELL’AGRICOLTURA DEDICATA A INCLUSIONE E GRANDE MUSICA

Il 25 luglio il Campo sportivo di Melissa ospiterà la Festa dell’Agricoltura, a cura della Pro Loco Fragalà, con ospiti gli Anthea Project, mentre il 26 luglio il Lungomare Lato Sud sarà attraversato dalla Passeggiata inclusiva, appuntamento che richiama il valore dell’accessibilità e della partecipazione come parte integrante dell’idea di accoglienza promossa dall’Amministrazione. Il 27 luglio sarà la volta del grande show di Tarantella Night sul Lungomare Lato Sud, mentre il 28 luglio Piazza del Popolo ospiterà il tributo a Gianna Nannini e Loredana Bertè. Nella stessa giornata Melissa diventerà anche città del miele e dei formaggi, con degustazioni curate dai produttori locali, confermando il legame tra spettacolo, identità agricola e promozione delle eccellenze del territorio.

TORRE INCANTO CHIUDE IL MESE TRA TALENTI E SPETTACOLO

La parte finale del mese sarà affidata a Torre Incanto, contest canoro con orchestra dal vivo e masterclass. Il 29 luglio l’appuntamento sarà a Torre Melissa, in Ruderi San Marco e Torre Aragonese, mentre il 30 e 31 luglio il concorso proseguirà in Piazza Padre Pio, sempre a Torre Melissa. Una chiusura che valorizza talenti, musica dal vivo e luoghi simbolici, confermando l’ambizione di un programma estivo capace di unire intrattenimento e qualità.