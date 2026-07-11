ODISSEA 2000 ALZA IL VOLUME DELL’ESTATE

L’estate a Odissea 2000 è un’esperienza che si ascolta, si balla, si canta e si vive in diretta. L’Acquapark dei record si prepara ad un altro weekend ad alta energia, sui ritmi della buona musica irradiata dalle frequenze di Radio Kiss Kiss e confermando la sua vocazione di destinazione turistico-esperienziale capace di unire acqua, musica, spettacolo, famiglie, ragazzi e linguaggi pop sempre nuovi.

SABATO E DOMENICA IN COMPAGNIA DI MAX POLI E LA LETI

Sabato 11 e domenica 12 luglio l’energia dell’emittente partenopea, storico media partner di Odissea 2000, tornerà ad accendere il parco con L’Estate più bella, in diretta dall’Acquapark dalle ore 12 alle ore 15. Protagonisti del primo weekend saranno Max Poli e La Leti, pronti a portare ritmo, sorrisi, musica e interazione nel cuore dell’oasi del divertimento di contrada Zolfara. Una partnership ormai consolidata, quella tra Odissea 2000 e Radio Kiss Kiss, che negli anni ha contribuito a trasformare il parco in un palcoscenico nazionale dell’estate calabrese, capace di parlare a famiglie, giovani e turisti con il linguaggio immediato della musica e dell’intrattenimento.

KISS KISS RADDOPPIA: IN ARRIVO ANCHE MARTA MARTINEZ E BENNY

Il calendario Kiss Kiss continuerà anche nelle prossime settimane con la presenza di Marta Martinez e Benny, che porteranno nuova energia dentro la programmazione estiva del Parco divertivimenti. Musica, dirette, animazione e ritmo accompagneranno così le giornate degli ospiti, rendendo ancora più completa l’esperienza tra scivoli, onde, relax e spettacoli quotidiani.

TUTTO PRONTO PER L’ARRIVO DEL K-POP EXPERIENCE

Ma sempre domenica 12 ad Odissea 2000 è in programma un evento nell’evento dedicato ai giovani. Ecco il K-POP Experience, evento speciale dedicato agli appassionati della musica e della cultura coreana, con live show e meet & greet. Il K-Pop, fenomeno nato in Corea del Sud e diventato negli ultimi anni uno dei linguaggi musicali più seguiti al mondo da bambini e ragazzi, arriverà tra gli scivoli del parco acquatico con coreografie, costumi, performance dal forte impatto scenico e tutta l’energia delle grandi hit da vivere insieme.