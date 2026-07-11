Srebrenica, l’UCOII alle commemorazioni del genocidio

Sarajevo/Potocari, 11 luglio 2026 – In occasione della Giornata internazionale di

riflessione e commemorazione del genocidio di Srebrenica, una delegazione

dell’UCOII, guidata dal Presidente dott. Yassine Baradai, ha preso parte in Bosnia

ed Erzegovina a un percorso istituzionale, religioso e memoriale dedicato alle

vittime del genocidio del 1995 e alla responsabilità di custodirne la memoria.

La presenza dell’UCOII a Sarajevo e Potocari esprime la vicinanza delle comunità

islamiche italiane alle famiglie delle vittime, ai sopravvissuti, al popolo bosniaco e

alle istituzioni impegnate nella difesa della verita’ storica contro ogni forma di nega

zionismo.

Nel corso della missione, il Presidente UCOII ha incontrato l’Ambasciata d’Italia e i

responsabili della Facoltà di Studi Islamici di Sarajevo, ribadendo il valore

educativo della memoria e l’importanza di un dialogo istituzionale, accademico e

religioso capace di parlare alle nuove generazioni.

Particolarmente significativo e’ stato l’incontro con Nana Fata Orlovic, avvenuto nel

tragitto verso Srebrenica insieme al Gran Mufti emerito di Bosnia ed Erzegovina

Mustafa Ceric. Sopravvissuta alla guerra e vedova del genocidio, Nana Fata è

divenuta simbolo di una giustizia cercata con fermezza, pazienza e dignità. La sua

lunga battaglia nonviolenta per il riconoscimento del diritto alla propria casa e alla

propria terra ricorda all’Europa che la memoria non è mai astratta: vive nei volti,

nelle ferite, nelle case violate e nella dignità di chi non rinuncia alla verità.

Il Presidente Baradai, sempre accompagnato dal Gran Mufti emerito Mustafa Ceric,

si e’ poi recato presso la sede della Mashyakha, dove ha incontrato i mufti della

Bosnia ed Erzegovina, i rappresentanti religiosi dei bosgnacchi fuori dalla Bosnia, il

Reis-ul-ulema Husein ef. Kavazovic e membri del direttivo della Mashyakha.

Da li’ ha raggiunto la sede della commemorazione religiosa insieme al convoglio

scortato della Mashyakha, prendendo posto per la preghiera del Dhuhr e per la

Janaza dei defunti del genocidio accanto allo stato maggiore civile e religioso del

Paese, alle famiglie delle vittime, ai rappresentanti della Comunità Islamica di

Bosnia ed Erzegovina, ad altre comunità islamiche europee e al mondo diplomatico

islamico. Tra le personalità presenti anche Bakir Izetbegovic, presidente del Partito

di Azione Democratica (SDA) e già membro bosgnacco della Presidenza della

Bosnia ed Erzegovina.

La delegazione ha inoltre seguito le attività del Memorial Center e del Media

Center, riconoscendo il ruolo essenziale delle istituzioni della memoria, della

documentazione e della comunicazione pubblica nel contrasto al revisionismo e

nella trasmissione della verità storica.

L’UCOII ricorda il legame profondo maturato con il popolo bosniaco durante gli

anni della guerra, quando le comunità islamiche italiane si mobilitarono per portare

aiuto umanitario, sostenere corridoi di solidarietà e accogliere rifugiati e profughi in

fuga dal conflitto. Un legame che oggi si rinnova nella responsabilità della memoria

e nell’impegno comune per la dignità umana.

«Srebrenica non è soltanto una tragedia bosniaca o musulmana. E’ una ferita

europea e una responsabilità educativa per tutti», dichiara il Presidente UCOII

Yassine Baradai. «Essere qui significa ascoltare il dolore delle famiglie, onorare i

martiri, respingere il negazionismo e trasformare la memoria in coscienza civile».

«L’incontro con Nana Fata Orlovic ci ricorda che la giustizia può essere cercata

senza vendetta, la verità difesa senza odio, la dignità custodita senza rinunciare alla

convivenza. Questa e’ una lezione che parla anche all’Italia e all’Europa», prosegue

Baradai.

Per l’UCOII, ricordare Srebrenica significa assumere un impegno permanente:

portare questa memoria nelle comunità islamiche italiane, nelle scuole, nelle

università e nei luoghi del dialogo interreligioso e civile.

«Il negazionismo dei genocidi, l’islamofobia, l’antisemitismo e ogni forma di

razzismo nascono dalla stessa radice: la disumanizzazione dell’altro», conclude

Baradai. «Per questo custodire la memoria di Srebrenica significa difendere la

dignità umana, la convivenza democratica e il futuro delle nuove generazioni».

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