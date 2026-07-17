Dal 16 agosto al 6 settembre oltre quaranta appuntamenti nel Nord Sardegna. Anteprima il 1° agosto con Mario Tozzi ed Enzo Favata. Tra gli ospiti Danilo Rea, Elena Ledda, Dirotta su Cuba, Valérie Ékoumé, Sunna Gunnlaugs, Anja Lechner, Jan Bang, Arve Henriksen, Eivind Aarset e il ritorno di Atlantico con il nuovo progetto ECM.

Da ventisei anni Musica sulle Bocche racconta la Sardegna attraverso il suono. Lo fa scegliendo ogni volta luoghi che diventano parte integrante della musica: spiagge all’alba, promontori affacciati sul mare, chiese romaniche, siti archeologici, borghi medievali e paesaggi dove il jazz incontra le tradizioni del Mediterraneo, la world music, la sperimentazione e la contemporaneità. Dal 16 agosto al 6 settembre, il festival internazionale diretto da Enzo Favata torna con oltre quaranta appuntamenti distribuiti nel Nord Sardegna, confermandosi una delle manifestazioni più originali del panorama europeo.

«Musica sulle Bocche nasce dall’idea che il paesaggio non sia soltanto il luogo che ospita un concerto, ma diventi parte della musica stessa», spiega Favata. «Ogni alba, ogni tramonto, ogni sito archeologico, ogni piazza modifica il modo di ascoltare. Per questo continuiamo a costruire un festival che mette al centro l’esperienza, l’incontro e la capacità della musica di creare nuove relazioni tra persone, culture e luoghi.»

Anche quest’anno il programma riunisce alcuni dei protagonisti più autorevoli della scena internazionale insieme a produzioni originali, prime assolute e progetti nati appositamente per il festival.

L’edizione 2026 si aprirà con un’anteprima speciale il 1° agosto sul Monte Gonare, dove Mario Tozzi ed Enzo Favata presenteranno Atlantide, un affascinante viaggio tra geologia, mito e musica. Da quel momento prenderà vita un percorso di oltre quaranta appuntamenti che toccherà Porto Torres, Asinara, Argentiera, Tergu, Martis, Valledoria, Castelsardo, Alghero, Ploaghe, Bosa e numerosi altri luoghi simbolo dell’isola, confermando la vocazione del festival a mettere in dialogo arte, natura, memoria e territorio.

Tra gli eventi più attesi spicca il concerto all’Asinara di Danilo Rea, autentico maestro dell’improvvisazione pianistica, capace di trasformare ogni esibizione in un racconto irripetibile. Arriva dal Camerun, passando per la Francia, Valérie Ékoumé, tra le figure più interessanti dell’Afropop contemporaneo, mentre Elena Ledda presenterà Amàius, un progetto che rinnova il dialogo tra lingua sarda, poesia e musica. Il grande pubblico ritroverà inoltre l’energia dei Dirotta su Cuba, protagonisti del nuovo tour Into the Gruv, mentre il festival continuerà a valorizzare la propria anima sperimentale con numerose produzioni originali, tra cui la prima assoluta della sound artist 6Zure con i visual immersivi di I’M LET e Polyphony of Stones, che mette in relazione i Tenores di Bitti con Enzo Favata, Pasquale Mirra e Salvatore Maltana.

Uno dei fili conduttori dell’edizione sarà il dialogo tra il Mediterraneo e il Nord Europa. Ne è protagonista la pianista islandese Sunna Gunnlaugs, una delle figure più autorevoli del jazz europeo contemporaneo, presente con tre differenti concerti, fino all’incontro con Enzo Favata. Accanto a lei arriveranno artisti provenienti da Grecia, Ungheria, Polonia, Spagna e Giappone, confermando la vocazione internazionale di una manifestazione che da sempre costruisce ponti culturali attraverso la musica.

Il cuore pulsante del festival sarà ancora una volta Castelsardo, che dal 27 al 30 agosto diventerà un vero laboratorio artistico a cielo aperto. Concerti, incontri, performance diffuse e dj set animeranno il borgo medievale, mentre torneranno le ormai iconiche Albe di Musica sulle Bocche, uno dei momenti più emozionanti dell’intera manifestazione. Dal canto del Cuncordu di Cuglieri, dedicato quest’anno alla memoria di Giovanni Pinna, fino al bandoneon di Carlo Maver e al vibrafono di Pasquale Mirra, il sorgere del sole diventerà ancora una volta un rito collettivo in cui musica, silenzio e paesaggio si fondono in un’unica esperienza di ascolto.

Accanto ai concerti, il festival continua ad aprirsi al pensiero e alle arti visive. Le installazioni e i visual immersivi di I’M LET dialogheranno con gli spazi monumentali, mentre il filosofo Nicola Donti proporrà un ciclo di incontri dedicati al valore della dissonanza, del silenzio e della diversità, dimostrando come Musica sulle Bocche sia sempre più un luogo di confronto tra linguaggi artistici differenti.

Il finale della manifestazione sarà all’altezza della sua storia. Il 1° settembre, ad Alghero, tornerà infatti Atlantico, il leggendario quintetto di Enzo Favata che, dopo diciotto anni, presenterà in anteprima il repertorio del nuovo album registrato per ECM Records, destinato a segnare uno degli appuntamenti discografici più attesi dell’autunno jazzistico.

Il giorno successivo il festival ospiterà uno degli incontri più prestigiosi della sua storia: Manfred Eicher, fondatore della leggendaria ECM Records, dialogherà con il pubblico raccontando oltre mezzo secolo di musica, ricerca e produzione artistica. Un’occasione rara per incontrare una delle personalità che più hanno influenzato il jazz e la musica contemporanea degli ultimi cinquant’anni.

Tra gli eventi conclusivi figurano inoltre la violoncellista Anja Lechner, tra le interpreti più raffinate della scena europea, e After the Wildfire, il progetto che riunisce Jan Bang, Arve Henriksen ed Eivind Aarset, tre autentici punti di riferimento della musica nordica contemporanea, protagonisti di una performance che intreccia improvvisazione, elettronica e scrittura orchestrale.

Ventisei anni dopo la sua nascita, Musica sulle Bocche continua così a distinguersi come uno dei festival più originali del panorama europeo. Un luogo dove il jazz incontra il Mediterraneo, le tradizioni dialogano con la contemporaneità e ogni concerto diventa un’esperienza irripetibile, costruita attorno alla bellezza dei paesaggi e alla forza universale della musica.