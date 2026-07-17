Tra natura e storia nel Lecchese: escursione guidata all’anello del Parco Valentino e visita a Villa Gerosa

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Luigi Cignoni, writer and italynews.it editorial director
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Sabato 18 luglio partecipa a una piacevole escursione guidata lungo l’Anello del Parco Valentino, uno degli itinerari più suggestivi della montagna lecchese con arrivo al Belvedere, un fantastico balcone su Lecco e lago di Como, i laghi Briantei, i Corni di Canzo, la Brianza seguendo il fiume Adda a sud e su verso le Alpi a nord. Il percorso, semplice e adatto a tutti gli escursionisti con un minimo di abitudine al cammino, sarà arricchito da approfondimenti dedicati alla natura, alla geologia e alle peculiarità del territorio.

Una camminata slow, a cura di Archeologistics e Traccia Trekking, alla scoperta di storia, cultura e natura dei Piani Resinelli. Fresche faggete, ampi panorami sui laghi e sulla Grigna e un coinvolgente museo interattivo.

L’esperienza sarà infatti completata dalla visita alla Casa Museo Villa Gerosa, luogo simbolo dei Piani Resinelli, dove sarà possibile conoscere la storia, la cultura e le tradizioni di questo straordinario ambiente alpino.

Sarà un’occasione perfetta per vivere i Piani Resinelli attraverso lo sguardo esperto di una guida e lasciarsi sorprendere dalla bellezza del Parco Valentino.

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Luigi Cignoni, writer and italynews.it editorial director
Italian and lives in Italy. Professor of literature, journalist, editor of magazines and this digital newspaper. Author of numerous books.

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