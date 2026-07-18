⚖️ Quando la paura incontra la legge: l’Italia tra sicurezza e Stato di diritto

Il caso Roggero riapre una domanda che riguarda tutti: dove finisce il diritto di difendersi e dove inizia il rischio che ciascuno diventi giudice di sé stesso?

🇮🇹 L’Italia che cambia

Ci sono sentenze che chiudono un processo.

E poi ci sono sentenze che aprono una domanda.

Il caso di Mario Roggero appartiene alla seconda categoria.

Non riguarda soltanto una rapina, una tragedia o una condanna. Riguarda un tema che tocca ogni cittadino:

👉 Quanto può spingersi una persona nel difendersi?

👉 Quanto deve essere presente lo Stato quando un cittadino si sente solo?

👉 Può la paura diventare una regola?

Queste non sono soltanto domande giuridiche. Sono domande sulla nostra società.

📜 La lezione di Beccaria: dalla vendetta alla giustizia

Più di due secoli fa Cesare Beccaria scriveva Dei delitti e delle pene.

La sua idea era rivoluzionaria:

una società civile nasce quando la vendetta privata lascia spazio alla legge.

Prima dello Stato di diritto, chi subiva un torto poteva cercare personalmente una risposta.

Poi l’umanità ha scelto un’altra strada:

⚖️ la giustizia non appartiene al più forte.

Appartiene alle regole condivise.

Questo è uno dei pilastri della democrazia moderna.

🛡️ Difendersi non significa punire

La legittima difesa vive dentro un equilibrio delicato.

Difendersi significa reagire davanti a un pericolo concreto e immediato.

Punire significa sostituirsi alla giustizia.

Sono due cose diverse.

Ed è proprio su questo confine che si misura la forza di uno Stato democratico.

📖 La Costituzione: il patto tra cittadini e Stato

La Costituzione italiana nasce da una domanda fondamentale:

come impedire che la forza sostituisca il diritto?

Gli articoli dedicati alla libertà personale, alla difesa, alla responsabilità individuale e ai doveri verso la Repubblica raccontano una scelta precisa: 🇮🇹 lo Stato deve proteggere i cittadini.

⚖️ Ma nessun cittadino può diventare contemporaneamente vittima, giudice ed esecutore della pena.

🔍 Il vero problema: la perdita di fiducia

Ma sarebbe troppo semplice fermarsi alla sentenza.

Il caso Roggero racconta anche qualcosa dell’Italia di oggi.

Molte persone percepiscono una distanza tra il momento in cui subiscono un torto e quello in cui arriva una risposta dello Stato.

Ed è qui che nasce il problema più grande:

quando la fiducia nelle istituzioni diminuisce, aumenta la tentazione del “faccio da solo”.

Una democrazia deve ascoltare questa paura.

Ma non può permettere che la paura diventi una nuova legge.

🕊️ Calamandrei e il valore della libertà

Piero Calamandrei, uno dei padri culturali della Costituzione italiana, ricordava che la Costituzione non è soltanto un testo scritto.

È una responsabilità.

Vive nelle istituzioni.

Vive nei cittadini.

Vive soprattutto nei momenti difficili.

Perché è facile rispettare le regole quando tutto funziona.

La vera prova arriva quando paura e rabbia chiedono una risposta immediata.

💭 La domanda che resta

Il caso Roggero non dovrebbe dividere l’Italia tra “favorevoli” e “contrari”.

La domanda più importante è un’altra:Vogliamo un Paese dove ogni cittadino deve difendersi da solo o un Paese dove lo Stato riesce finalmente a essere presente?

Beccaria ci ha insegnato che senza legge la giustizia rischia di diventare vendetta.

Calamandrei ci ha ricordato che senza coscienza civile la Costituzione rischia di diventare soltanto carta.

E forse è proprio qui che si gioca il futuro.

Come ricordava Calamandrei parlando ai giovani:

“La libertà è come l’aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare.”

🌱 La libertà non è fare tutto ciò che la paura suggerisce.

La libertà è vivere in una comunità nella quale nessuno è costretto a scegliere tra la propria sicurezza e la fiducia nello Stato.

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