Conferenza stampa dei Sindacati di Polizia SIULP, SAP e FSP Polizia di Stato

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Luigi Cignoni, writer and italynews.it editorial director
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I Segretari Generali Provinciali di Catanzaro dei Sindacati di Polizia SIULP, SAP e FSP Polizia di Stato, rispettivamente Andrea Sirianni, Sergio Riga e Rocco Morelli, comunicano che mercoledì 22 luglio 2026, alle ore 11.00, presso la Sala Giunta della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “Patto per Catanzaro – La Polizia tra la gente, dal Lido al Centro“.

L’incontro sarà moderato dal giornalista Massimo Tigani Sava e si aprirà con i saluti istituzionali del Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, Pietro Falbo.

Nel corso della conferenza saranno illustrati i contenuti del “Patto per Catanzaro“, un’iniziativa promossa unitariamente dai Sindacati di Polizia SIULP, SAP e FSP Polizia di Stato che punta a creare un tavolo permanente di confronto sui temi della sicurezza, della legalità e del decoro urbano, con incontri mensili aperti al dialogo con il territorio.

Il progetto nasce dalla convinzione che la sicurezza sia un bene comune e che, accanto all’impegno quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, sia indispensabile costruire un’alleanza stabile con cittadini, istituzioni, associazioni e realtà produttive.

viaSegretari Generali Provinciali di Catanzaro dei Sindacati di Polizia SIULP, SAP e FSP Polizia di Stato
FonteSegretari Generali Provinciali di Catanzaro dei Sindacati di Polizia SIULP, SAP e FSP Polizia di Stato
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Luigi Cignoni, writer and italynews.it editorial director
Italian and lives in Italy. Professor of literature, journalist, editor of magazines and this digital newspaper. Author of numerous books.

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