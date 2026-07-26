IL CALCIO COME SPECCHIO DELL’ITALIA – Da Roberto Baggio ad Andrea Pirlo: il talento italiano e la sfida dei progetti

“La strategia è il silenzio prima della vittoria.

La tattica è il rumore prima della sconfitta.”

Attribuita a Sun Tzu, L’Arte della Guerra

Nel calcio, come nella vita di un Paese, i risultati non nascono nel momento in cui vengono celebrati.

Nascono molto prima.

Nascono nelle scelte invisibili.

Nella formazione.

Nella programmazione.

Nella capacità di costruire un percorso quando ancora nessuno guarda.

Una vittoria non è mai soltanto il risultato di una partita.

È il risultato di un progetto.

La scelta Pirlo e la domanda più importante

La nomina di Andrea Pirlo come Commissario Tecnico della Nazionale italiana ha aperto un grande dibattito.

Come spesso accade in Italia, il confronto si è rapidamente trasformato in una divisione:

favorevoli e contrari;

entusiasti e scettici;

chi guarda al passato e chi chiede un cambiamento.

Ma forse la domanda più importante non riguarda soltanto Andrea Pirlo.

Riguarda il sistema che lo circonda.

Perché questa volta l’Italia non si gioca soltanto una partita.

Non si gioca soltanto una qualificazione.

Non si gioca soltanto una partecipazione mondiale.

Si gioca qualcosa di più grande: la propria capacità di dimostrare di essere ancora un Paese capace di progettare, innovare e costruire futuro.

La storia è la nostra forza

L’Italia calcistica ha scritto pagine straordinarie.

Abbiamo avuto campioni che hanno segnato epoche.

Abbiamo avuto squadre leggendarie.

Abbiamo vinto Mondiali.

Abbiamo prodotto allenatori e giocatori ammirati in tutto il mondo.

Questa storia non deve essere dimenticata.

Anzi.

La storia è la nostra forza.

Il problema nasce quando la memoria diventa immobilismo.

Quando il passato non diventa una base da cui partire, ma un luogo nel quale rifugiarsi.

Un grande Paese non deve scegliere tra memoria e futuro.

Deve utilizzare la propria storia per costruire ciò che ancora non esiste.

Il calcio italiano e il riflesso della società

Forse il calcio italiano racconta una caratteristica più profonda del nostro Paese.

L’Italia è una nazione di talenti.

Di persone straordinarie.

Di capacità individuali riconosciute nel mondo.

Ma spesso fatica a trasformare queste eccellenze in sistemi.

È una contraddizione che attraversa la nostra storia.

Siamo il Paese delle grandi intuizioni.

Ma anche quello dei progetti che rimangono incompiuti.

Il calcio diventa così uno specchio della società italiana: capace di creare talento, ma spesso meno capace di costruire continuità.

Dal campanile al sistema

Forse questa difficoltà nasce anche dalla nostra storia.

L’Italia è nata dalla ricchezza delle differenze.

Comuni, territori, culture, identità.

Una straordinaria energia creativa.

Ma anche una tendenza alla divisione.

Guelfi e ghibellini.

Città contro città.

Territori contro territori.

Nel tempo questa caratteristica è rimasta nella nostra cultura.

Coppi e Bartali.

Ferrari e Lamborghini.

Rivera e Mazzola.

La competizione ha prodotto eccellenze.

Ma le grandi sfide del futuro richiedono qualcosa in più: la capacità di trasformare la competizione in collaborazione.

Perché il talento individuale può vincere una partita.

Ma soltanto un sistema può costruire una storia.

Il dossier Baggio: quando una visione rimane sulla carta

Questa riflessione non nasce oggi.

ItalyNews.it aveva già affrontato questo tema con un editoriale dedicato al dossier Roberto Baggio.

Una vicenda che raccontava molto più del calcio.

Durante il suo incarico alla guida del Settore Tecnico della FIGC, Roberto Baggio lavorò alla costruzione di un progetto organico per il futuro del calcio italiano.

Un lavoro ampio.

Una visione.

Un progetto che metteva al centro:

la formazione dei giovani;

la crescita degli allenatori;

la cultura tecnica;

la programmazione.

Non una soluzione temporanea.

Ma un investimento sul futuro.

Eppure quella visione non riuscì a trasformarsi nella riforma strutturale auspicata.

Il dossier Baggio è diventato così il simbolo di una domanda ancora attuale: perché in Italia sappiamo immaginare grandi progetti, ma spesso fatichiamo a trasformarli in realtà?

🎥 Dall’archivio ItalyNews.it

Il dossier Baggio: un progetto rimasto sulla carta

Gli stadi: il simbolo del futuro da costruire

La stessa domanda riguarda gli stadi.

Il calcio moderno non vive soltanto di giocatori e allenatori.

Vive di infrastrutture.

Di luoghi.

Di comunità.

Di innovazione.

Molti Paesi hanno trasformato gli stadi in ecosistemi moderni, capaci di unire sport, tecnologia, cultura e territorio.

L’Italia, invece, spesso è rimasta legata a strutture che raccontano soprattutto il passato.

Non è soltanto un problema di cemento.

È un problema culturale.

Perché uno stadio moderno rappresenta la capacità di un Paese di progettare il domani.

La lezione della Spagna: costruire prima di vincere

La differenza tra una grande squadra e un insieme di grandi giocatori spesso nasce dal percorso.

La Spagna lo ha dimostrato.

Il successo della Roja non è nato soltanto dai campioni arrivati alla Nazionale maggiore.

È nato da un sistema.

Luis de la Fuente rappresenta questa filosofia.

Prima di guidare la Nazionale maggiore ha lavorato nei settori giovanili federali.

Ha conosciuto quei giocatori.

Li ha accompagnati nella crescita.

Ha costruito una cultura comune.

Quando è arrivato al vertice non ha dovuto creare tutto da zero.

Aveva già una base.

La Spagna non ha soltanto scelto un allenatore.

Ha costruito un percorso.

Pirlo e la sfida della reputazione italiana

Per questo la scelta di Andrea Pirlo deve essere letta oltre il semplice giudizio sportivo.

Pirlo non dovrà essere valutato soltanto per il nome che porta.

Ma per la capacità di costruire una nuova identità.

Il suo successo non dipenderà soltanto dalle partite vinte.

Dipenderà dalla capacità del sistema italiano di sostenerlo.

Perché una grande storia non vive soltanto dei successi del passato.

Vive della capacità di creare nuove pagine.

L’Italia non deve soltanto tornare a vincere.

Deve recuperare una reputazione: quella di un Paese capace non solo di produrre grandi talenti, ma di costruire grandi sistemi.

Abbiamo scritto la storia. Ora dobbiamo scrivere il futuro.

Il calcio italiano non deve scegliere tra passato e futuro.

Il passato è il patrimonio che abbiamo ricevuto.

Il futuro è il progetto che dobbiamo costruire.

La storia ci ha consegnato grandi campioni.

Ora dobbiamo costruire le condizioni perché ne arrivino altri.

Perché una Nazionale non nasce il giorno della convocazione.

Nasce negli anni di lavoro che la precedono.

E una reputazione non si recupera con una sola vittoria.

Si ricostruisce con una visione.

Con un progetto.

Con la capacità di guardare avanti.

Perché:

**Abbiamo scritto la storia.

Ora dobbiamo scrivere il futuro.**

Riccardo Cacelli