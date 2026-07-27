IL CASO PIRLO E IL SISTEMA ITALIA. Quando una scelta tecnica diventa una questione nazionale

“La strategia è il silenzio prima della vittoria.

La tattica è il rumore prima della sconfitta.”

Attribuita a Sun Tzu, L’Arte della Guerra

Nel calcio, come nella vita di un Paese, nulla nasce il giorno della partita.

La partita è soltanto il momento finale.

Prima ci sono le scelte.

La programmazione. La formazione.

La capacità di costruire un percorso quando ancora nessuno guarda.

Perché una vittoria non nasce dall’improvvisazione.

Nasce dal lavoro che la precede.

Quando il calcio diventa lo specchio di un Paese

La vicenda Andrea Pirlo ha superato rapidamente i confini dello sport.

La possibilità di affidargli la guida della Nazionale italiana ha aperto un dibattito che, ancora una volta, ha diviso il Paese.

Favorevoli e contrari.

Sostenitori e critici.

Chi vedeva nel suo nome una possibilità di cambiamento.

Chi invece sottolineava i dubbi legati alla sua esperienza da allenatore.

Ed è proprio qui che nasce la riflessione più importante.

Perché la domanda non riguarda soltanto Andrea Pirlo.

Riguarda il sistema nel quale una scelta viene valutata, sostenuta o modificata.

Pirlo: il campione e l’allenatore

Serve equilibrio.

Andrea Pirlo calciatore appartiene alla storia del calcio mondiale.

Ha rappresentato una delle massime espressioni del talento italiano:

visione;

tecnica;

intelligenza;

capacità di anticipare il gioco.

Andrea Pirlo allenatore, invece, è ancora un percorso aperto.

La sua eventuale nomina non sarebbe stata la scelta di un tecnico con una lunga serie di trofei alle spalle.

Sarebbe stata una scommessa.

Una scelta di prospettiva.

La convinzione che un uomo con una straordinaria conoscenza del calcio potesse costruire un nuovo percorso.

Ma ogni progetto, per diventare vincente, ha bisogno di una condizione fondamentale: un sistema capace di sostenerlo.

Il problema non è soltanto chi sceglie. È come si sceglie

Ogni decisione tecnica può essere discussa.

Anzi, deve esserlo.

Il confronto è il cuore dello sport.

Ma esiste una differenza tra il confronto sulle idee e la trasformazione di ogni scelta in uno scontro di appartenenze.

La domanda più profonda diventa: un sistema moderno riesce a valutare una scelta sulla base del progetto, del metodo e degli obiettivi, oppure le decisioni vengono inevitabilmente influenzate da dinamiche esterne?

Questa domanda non riguarda soltanto il calcio.

Riguarda il funzionamento di un Paese.

Maldini e Leonardo: il calcio incontra il sistema

Paolo Maldini e Leonardo rappresentano una cultura precisa.

Sono uomini di calcio.

Non soltanto ex campioni.

Professionisti che hanno vissuto responsabilità, decisioni, costruzione di squadre e gestione del talento.

Il loro approccio nasce dalla logica del campo: chi è la persona giusta? Quale percorso deve seguire? Quali obiettivi dobbiamo raggiungere?

Ma una federazione è una realtà complessa.

Non è soltanto tecnica.

È anche istituzione.

È rappresentanza.

È equilibrio.

È relazione.

Ed è proprio qui che emerge una delle grandi sfide italiane:

come possono convivere competenza e sistema senza che una delle due prevalga sull’altra?

Dal caso Baggio alla domanda sul futuro

Pochi giorni fa ItalyNews.it aveva raccontato il dossier Roberto Baggio.

Non perché la vicenda sia identica.

Non lo è.

Ma perché rappresentava un’altra occasione per riflettere sul rapporto tra idee e sistemi.

Il dossier Baggio raccontava una visione.

Un progetto.

Una proposta di cambiamento.

La vicenda Pirlo apre invece una domanda diversa: quanto spazio ha un progetto tecnico quando entra in contatto con la complessità di un sistema?

Due storie differenti.

Una stessa esigenza: costruire un Paese capace di valorizzare le proprie competenze.

L’Italia e la difficoltà di fare sistema

Forse il calcio italiano è soltanto uno specchio.

Uno specchio di una caratteristica più profonda.

L’Italia produce talento.

Produce eccellenze.

Produce persone riconosciute nel mondo.

Ma spesso fatica a trasformare il talento individuale in forza collettiva.

Abbiamo una straordinaria capacità creativa.

Ma spesso abbiamo difficoltà nel costruire continuità.

Il talento può vincere una partita.

Ma soltanto un sistema può costruire una storia.

La sfida non è scegliere un nome. È costruire un modello

Il futuro della Nazionale italiana non dipenderà soltanto dal nome del prossimo Commissario Tecnico.

Dipenderà dalla capacità di costruire un modello.

Un modello basato su:

formazione;

giovani;

cultura tecnica;

programmazione;

infrastrutture;

continuità.

Le grandi nazionali non nascono da una singola decisione.

Nascono da anni di lavoro.

La reputazione di un Paese

La questione finale è forse questa.

L’Italia non deve soltanto tornare a vincere.

Deve recuperare una reputazione.

Quella di un Paese capace non soltanto di produrre grandi talenti, ma di costruire grandi sistemi.

Perché il talento può aprire una porta.

Ma serve una struttura capace di attraversarla.

Abbiamo scritto la storia. Ora dobbiamo scrivere il futuro

La vicenda Pirlo non riguarda soltanto una panchina.

Riguarda il modo in cui un Paese sceglie.

Riguarda il rapporto tra competenza e sistema.

Riguarda la capacità di guardare avanti senza rimanere prigionieri del passato.

La storia è la nostra forza.

Il futuro è il nostro obiettivo.

Perché abbiamo avuto grandi campioni.

Abbiamo avuto grandi vittorie.

Abbiamo scritto pagine indimenticabili.

Ora dobbiamo dimostrare di saper costruire quelle che devono ancora arrivare.

**Abbiamo scritto la storia. Ora dobbiamo scrivere il futuro.**

Riccardo Cacelli