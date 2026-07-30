Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland inaugura una nuova era per l’Uomo Ragno tra identità, perdita e rinascita

Dopo gli eventi di No Way Home, Peter Parker riparte da zero in un capitolo più maturo della saga Marvel. Con Tom Holland tornano Zendaya, Jacob Batalon e Mark Ruffalo, mentre Jon Bernthal debutta sul grande schermo nei panni del Punitore.

Londra – Dimenticate il classico film di supereroi costruito sull’escalation di effetti speciali e minacce sempre più grandi. Spider-Man: Brand New Day, il nuovo capitolo targato Marvel Studios, sceglie una direzione diversa: raccontare il lato più umano di Peter Parker.

A quasi cinque anni dall’uscita di Spider-Man: No Way Home, il personaggio interpretato da Tom Holland torna sul grande schermo profondamente cambiato. Nessuno ricorda più la sua identità dopo il sacrificio compiuto nel precedente film, quando Peter ha scelto di cancellarsi dalla memoria del mondo per salvare chi ama.

Il mondo ha dimenticato Peter Parker. Lui, invece, non ha dimenticato nessuno.

È proprio questa solitudine il punto di partenza di Brand New Day, diretto da Destin Daniel Cretton, regista di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, che inaugura una fase completamente nuova per il supereroe più amato della Marvel.

Peter Parker è cresciuto

Per la prima volta nella saga cinematografica, Peter vive esclusivamente come Spider-Man.

Non è più il ragazzo che scopre gradualmente i propri poteri, ma un giovane adulto costretto a convivere con il peso delle proprie scelte. Continua a proteggere New York mentre osserva da lontano la nuova vita di MJ (Zendaya) e del suo migliore amico Ned (Jacob Batalon), entrambi ormai laureati al MIT e pronti ad affrontare una nuova fase della loro esistenza.

Loro non ricordano Peter.

Lui, invece, continua a seguirli da lontano, incapace di dimenticare il futuro che aveva immaginato insieme a loro.

“È un nuovo inizio”, racconta Tom Holland nel materiale stampa. “Peter sta vivendo qualcosa di unico nel genere dei supereroi. È un film che parla del momento in cui un ragazzo trova davvero la propria identità e diventa adulto.”

La forza della comunità

Uno dei temi centrali del film è il bisogno di appartenenza.

Dopo aver perso tutti i suoi legami affettivi, Peter è convinto di dover affrontare ogni battaglia da solo. Ma proprio questo isolamento rischia di diventare il suo nemico più grande.

Secondo Holland, il protagonista comprende progressivamente che “nessuno può fare tutto da solo”, un messaggio che il regista Destin Daniel Cretton considera il vero cuore emotivo della pellicola.

“Chi siamo è definito dalle persone che amiamo e da quelle che ci amano”, spiega il regista.

Una trasformazione senza precedenti

La perdita della propria identità provoca in Peter una metamorfosi sia psicologica sia fisica.

I suoi sensi diventano ancora più sviluppati, il legame con la città si intensifica e il suo stesso DNA inizia a mutare.

Il cambiamento raggiunge il culmine dopo un incontro con MJ, quando Peter assiste impotente alla nuova relazione della ragazza. Tornato a casa, si addormenta e si risveglia avvolto in un bozzolo di ragnatele, simbolo della rinascita che accompagnerà l’intera storia.

Il film utilizza questa trasformazione come metafora del passaggio dall’adolescenza all’età adulta, raccontando un Peter Parker costretto ad accettare che il cambiamento faccia parte della vita.

Debutta il Punitore

Tra le novità più attese c’è l’arrivo sul grande schermo di Frank Castle, alias The Punisher, interpretato ancora una volta da Jon Bernthal.

I due personaggi condividono la volontà di proteggere New York, ma rappresentano due filosofie opposte della giustizia.

Spider-Man continua a credere nella responsabilità e nella speranza.

Il Punitore, invece, agisce guidato dalla rabbia e dal desiderio di vendetta.

Secondo Bernthal, il rapporto tra i due evolve fino a trasformarsi in una sorta di conflitto tra fratelli, mentre per il regista Frank Castle rappresenta ciò che Peter potrebbe diventare se lasciasse che il dolore prendesse completamente il sopravvento.

Hulk, nuovi villain e una misteriosa minaccia

Nel cast torna anche Mark Ruffalo nei panni di Bruce Banner.

Quando Peter si rende conto che il proprio organismo sta cambiando, decide di chiedere aiuto allo scienziato. Tuttavia gli eventi porteranno Banner a trasformarsi nuovamente nel leggendario Hulk, dando vita a uno degli incontri più attesi dai fan dei fumetti Marvel.

Accanto a lui ritornano anche Scorpion, interpretato da Michael Mando, mentre fanno il loro ingresso Boomerang, Tarantula, Tombstone e l’organizzazione criminale The Hand.

Ma il vero antagonista rimane ancora avvolto nel mistero.

Il comunicato stampa anticipa soltanto che Spider-Man dovrà affrontare una presenza invisibile capace di trasferire la propria coscienza da un corpo all’altro, manipolando le persone come fossero pedine.

Un nuovo costume per un nuovo Spider-Man

Anche il celebre costume evolve insieme al protagonista.

La costumista Sanja Milković Hays ha ripensato completamente il look dell’eroe immaginando un Peter Parker ormai indipendente da qualsiasi supporto tecnologico esterno.

Il risultato è una tuta progettata, costruita e continuamente modificata dallo stesso Peter, più funzionale, vissuta e realistica rispetto alle precedenti versioni.

New York resta il vero cuore della saga

Come da tradizione, New York continua a essere molto più di una semplice ambientazione.

Per ricrearla, la produzione ha trasformato gran parte di Glasgow nella metropoli americana, costruendo numerosi set pratici e puntando su un approccio più realistico anche nelle spettacolari sequenze d’azione.

Tom Holland ha eseguito personalmente molte delle acrobazie, mentre la regia ha privilegiato un’esperienza immersiva che permette agli spettatori di vivere in prima persona il volo tra i grattacieli, enfatizzando velocità, vento e prospettiva soggettiva.

Un nuovo capitolo per l’Uomo Ragno

Più che una semplice prosecuzione della saga, Spider-Man: Brand New Day si presenta come una vera rinascita del personaggio.

Il film sceglie infatti di spostare l’attenzione dalla spettacolarità alla crescita personale, raccontando un Peter Parker che deve imparare a convivere con il passato senza restarne prigioniero.

“Ogni mattina porta con sé un giorno completamente nuovo“, conclude il regista Destin Daniel Cretton.

Ed è proprio questa l’idea che attraversa l’intero film: anche dopo il sacrificio più grande, esiste sempre la possibilità di ricominciare. Spider- man, Brand New Day è uscito nelle sale italiane il 29 Luglio.

Francesca Lombardo