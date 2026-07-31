L’ITALIA CHE CAMBIA: Quando partono i sogni

Mentre il dibattito pubblico si concentra sull'immigrazione, una domanda rimane troppo spesso senza risposta: perché così tanti italiani continuano a costruire il proprio futuro altrove?

“Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare.”

Seneca

Ogni giorno il dibattito pubblico si concentra su chi arriva in Italia.

È un tema importante. Le migrazioni rappresentano una delle grandi sfide del nostro tempo e coinvolgono aspetti umanitari, economici, sociali e di sicurezza che meritano di essere affrontati con equilibrio, responsabilità e visione.

Ma accanto a questa discussione, ce n’è un’altra che raramente conquista le prime pagine.

Perché così tanti italiani continuano a partire?

Secondo gli ultimi dati dell’ISTAT, nel 2024 hanno trasferito la propria residenza all’estero circa 191.000 persone, il dato più elevato degli ultimi decenni. Di queste, oltre 156.000 erano cittadini italiani. Alla fine dello stesso anno, gli italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE erano più di 6,3 milioni.

Dietro questi numeri non ci sono soltanto statistiche.

Ci sono persone.

Ci sono famiglie.

Ci sono giovani che cercano opportunità, ricercatori che inseguono laboratori più competitivi, professionisti che trovano all’estero condizioni di lavoro migliori, imprenditori che decidono di sviluppare altrove le proprie idee.

Ogni persona che lascia il Paese porta con sé molto più di una valigia.

Porta competenze, esperienza, creatività, relazioni, capacità di innovare.

Porta una visione.

Porta un sogno.

Chi emigra non sempre fugge dall’Italia.

Molto spesso parte perché cerca lo spazio necessario per realizzare ciò che immagina per il proprio futuro. Non rinnega le proprie radici. Cerca un luogo dove il merito, le opportunità e la fiducia rendano possibile trasformare un’idea in un progetto.

Quando quel progetto prende forma all’estero, il successo è certamente personale.

Ma rappresenta anche una domanda che l’Italia dovrebbe avere il coraggio di porsi.

Perché quella visione non è riuscita a trovare lo stesso spazio nel Paese in cui è nata?

Questo editoriale non intende contrapporre immigrazione ed emigrazione.

Sono fenomeni diversi, che richiedono analisi diverse.

L’immigrazione ci chiede come accogliere, integrare e governare i flussi migratori.

L’emigrazione ci costringe invece a interrogarci sulla capacità dell’Italia di trattenere, valorizzare e far crescere il proprio capitale umano.

È una domanda che riguarda il futuro del Paese.

Ogni giovane che sceglie di costruire la propria vita professionale a Londra, Zurigo, Berlino, Amsterdam, Toronto o Singapore porta con sé anni di formazione sostenuti anche dalla collettività italiana.

Quando quel talento genera innovazione altrove, il beneficio economico, culturale e sociale si trasferisce inevitabilmente in un altro Paese.

Forse il vero indicatore della salute di una nazione non è soltanto il Prodotto Interno Lordo, il livello del debito pubblico o il numero degli occupati.

Forse il vero indicatore è un altro.

Quanti giovani immaginano il proprio futuro nel Paese in cui sono nati?

Quando una nazione smette di essere il luogo in cui i propri figli desiderano costruire il domani, la questione non è soltanto economica.

È culturale.

È sociale.

È una questione di fiducia.

La mobilità internazionale è una ricchezza e nessuno dovrebbe essere costretto a rinunciare all’esperienza di vivere, studiare o lavorare all’estero.

La vera sfida non è impedire alle persone di partire.

La vera sfida è creare le condizioni perché possano scegliere di restare. O perché, dopo aver acquisito esperienze nel mondo, desiderino tornare.

Perché un Paese non diventa più povero soltanto quando perde cittadini.

Diventa più povero quando perde i loro sogni.

Quando perde le loro visioni.

Quando perde la fiducia di chi avrebbe voluto costruire il proprio futuro proprio lì dove tutto era cominciato.

Forse è questa la domanda che dovremmo iniziare a porci.

Non soltanto quanti arrivano.

Ma anche: perché così tanti continuano a partire?.

Perché quando partono i sogni, prima o poi li segue anche il futuro.

“Il futuro di un Paese non si misura soltanto da quante persone riesce ad accogliere, ma anche da quante continuano a scegliere di chiamarlo casa.”

Riccardo Cacelli