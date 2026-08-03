Capo Arte Teatro Festival inaugura il ritorno a Ricadi con Clitennestra

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Luigi Cignoni, writer and italynews.it editorial director
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Si può morire d’amore? È da questa domanda che nasce “Clitennestra (InSite)”, il nuovo spettacolo site-specific prodotto da DRACMA, che inaugura il programma di Capo Arte Teatro Festival, che dal 4 al 30 agosto, riporta il teatro contemporaneo nella suggestiva cornice dell’area archeologica di Torre Marrana.

Il primo di otto appuntamenti dedicati alla prosa, alla danza contemporanea, al teatro di figura, al circo e alle arti performative, che come suggerisce il claim del festival, Moru d’Amuri, parlerà delle varie facce dell’amore.

Diretto e interpretato da Paolo Cutuli, che ne firma anche il riadattamento dell’opera ispirata al testo di Marguerite Yourcenar, il 4 agosto alle 21:30, Clitennestra si avvarrà di un coro composto da 14 attori e attrici, che come il protagonista, muoiono d’amore.

La tematica del festival, “Moru d’Amuri”, trova in Clitennestra una delle sue espressioni più potenti e viscerali. Si può morire d’amore? Quanto importante può essere la mancanza del vento? È da questa assenza che nasce l’intera messinscena: quindici corpi soffrono e muoiono per amore e tra loro, Clitennestra, che prima della fine grida il proprio amore a ogni pietra, a ogni gradino, a ogni sguardo.

Cutuli indaga le piaghe più amare del mito greco che prende vita in un testo preciso e spietato. Il dramma antico della Regina di Micene, incontra la modernità fino ad arrivare alle ossa, scavando gli abissi dell’animo umano, nel quale, come in una danza, passione, vendetta, odio e amore, si incontrano e si scontrano. L’autore restituisce a Clitennestra il ruolo di una donna che non subisce la Storia, ma la riscrive con il proprio sangue, facendoci interrogare per l’intero spettacolo se è vittima o carnefice, se odia o ama, se deve vivere o morire.

Con Clitennestra (InSite), DRACMA inaugura non solo il festival, ma anche il ritorno di Capo Arte Teatro Festival a Ricadi dopo quindici anni, portando sulla scena importanti proposte del teatro italiano e internazionale contemporaneo.

Capo Arte Teatro Festival è un progetto di DRACMA – Centro di Produzione teatrale, con la direzione artistica di Andrea Naso, organizzato da PRO Loco di Capo Vaticano e in collaborazione con con Associazione InUtile, food partner Tata’s, con il sostegno del Comune di Ricadi, Regione Calabria e MIC.

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Luigi Cignoni, writer and italynews.it editorial director
Italian and lives in Italy. Professor of literature, journalist, editor of magazines and this digital newspaper. Author of numerous books.

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