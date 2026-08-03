Raduno Estivo del Sindacato Fsp Polizia

“Siamo estremamente soddisfatti di questa edizione del Raduno Estivo della Fsp Polizia, anche perchè abbiamo avuto la gioia di ‘ospitarlo’ in provincia di Catanzaro attorniati da colleghi ed amici. E’ stato un momento di straordinario confronto, di unità e di entusiasmo, in cui abbiamo potuto ‘fare il punto’ pubblicamente sulla vita di un Sindacato che continua a crescere ogni anno che passa, come confermato dai ‘numeri’ in continuo aumento. Una realtà, la nostra, dal valore e dall’autorevolezza sempre più riconosciuti, non solo per la capacità di affiancare e sostenere i colleghi, ma anche per la grande sinergia che si è creata con il territorio”. Con queste parole Rocco Morelli, Segretario Fsp Polizia di Stato di Catanzaro, commenta l’evento estivo del Sindacato che si è tenuto giovedì 30 luglio a Montepaone Lido, presso lo stabilimento Bahia Verde Beach Club.

“Un’unità di intenti e una volontà di collaborare – aggiunge Morelli – testimoniata dalla vicinanza costante alla Fsp Polizia da parte delle diverse espressioni della società civile e delle Istituzioni, che infatti erano presenti numerose anche al nostro annuale Raduno Estivo. Fra i tanti volti ben noti, che sono anche e soprattutto quelli di ‘amici’ del Sindacato, impegnati per il raggiungimento di obiettivi comuni in favore della comunità”.

Forte in tal senso la testimonianza del presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Pietro Falbo, che ancora una volta ha dichiarato l’impegno dell’Ente sul fronte della legalità, perché “la crescita e la ‘buona salute’ del territorio – ha commentato Falbo – si misura proprio con il grado di vivibilità legato inscindibilmente al livello di sicurezza e di libertà di un’azione scevra da condizionamenti e limiti di sorta”.

Medesimo impegno da parte della Cisl area Magna Grecia (Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia), come sottolineato dal Segretario, Daniele Gualtieri: “Abbiamo messo l’educazione alla legalità e la vicinanza alle forze di polizia al centro dell’agenda sindacale, senza se e senza ma, perché anche questo è un compito a cui siamo lieti di assolvere con convinzione”.

“Assieme a Falbo e Gualtieri, amici di lungo corso di Fsp Polizia – ha concluso Morelli – le occasioni come quella del nostro Raduno estivo moltiplicano il proprio significato, affiancando momenti di riflessioni e progettualità importanti all’allegria di un incontro che è stato festoso e gioioso, anche grazie al fatto che la serata è stata mirabilmente allietata dalla professionalità di due grandi musicisti come Giulio Falbo e Tiziana Bertuca, animatori della nostra “Befana del Poliziotto” che ci vedrà nuovamente insieme il prossimo gennaio”.