Roma si è rivelata la città con gli hotel più economici

Per il secondo anno consecutivo, Roma si è classificata come la seconda migliore destinazione per una vacanza economica. La capitale italiana si è dimostrata ancora una volta un’ottima opzione per una vacanza economica.

Nell’ultimo rapporto annuale di DiscoverCars.com, hanno rivelato le migliori destinazioni per una vacanza estiva economica. Questo è il secondo anno che la classifica è stata completata consentendo il confronto tra le due serie di risultati.

Per fare ciò, sono stati presi in considerazione una serie di fattori tra cui: il costo del volo (da Londra Heathrow), il costo medio del soggiorno per una settimana e il numero di hotel economici. A ogni luogo è stato quindi assegnato un punteggio e classificato di conseguenza.

È stato interessante vedere Roma classificarsi come la seconda migliore destinazione per le vacanze economiche, perdendo solo con Praga. La capitale italiana è una popolare meta turistica, ma è rassicurante sapere che è anche un’ottima opzione per chi ha un budget limitato.

Ora diamo un’occhiata alle cinque migliori località per una vacanza economica:

Praga, Repubblica Ceca

Al primo posto c’è Praga, la capitale ceca che ha chiuso al primo posto per il secondo anno consecutivo con 65 punti su 77.Praga ospita 1.166 ristoranti economici e 440 hotel economici, il che la rende un’ottima opzione per chi ha un budget limitato.

La città ospita anche 4.131 attrazioni, inclusa la loro attrazione più popolare; Piazza della Città Vecchia che i visitatori possono visitare gratuitamente.

Roma, Italia

Roma si è classificata seconda, mantenendo la posizione della classifica del 2022. La capitale italiana ha ricevuto un punteggio di 57 su 77 punti ed è riconosciuta come una destinazione adatta per un viaggio economico grazie al numero di ristoranti economici (2.542) – che è stato il massimo su tutte le undici città esaminate.

Il costo del volo da Heathrow è stato il quarto più economico della classifica, costando € 210,27 e rendendo il viaggio in Italia un’opzione sensata per i turisti europei con un budget limitato.

Istanbul, Turchia

Successivamente, al terzo posto in classifica Istanbul, il paese turco ha segnato 57 su 77 punti in linea con il risultato della sua classifica del 2022. Istanbul offre ai visitatori costi di noleggio auto economici (€ 254,42), nonché 1.056 hotel economici e 4.665 attrazioni, seconda solo a Roma.

Inoltre, il costo medio di un soggiorno di una settimana è di € 971,21, ci sono anche 1.566 ristoranti economici tra cui scegliere.

Vienna, Austria

Andando avanti, Vienna si è classificata come la quarta città migliore per un punteggio di vacanze estive economiche 49 punti su 77, si tratta di un miglioramento rispetto al 2022 in cui la città si è classificata al sesto posto. Vienna ha 2.233 attrazioni tra cui i visitatori possono scegliere e il costo delle auto a noleggio ha un prezzo di € 412,42.

Inoltre, i voli da Heathrow costano ai visitatori in media € 207,95, il terzo più basso della classifica.

Plovdiv, Bulgaria

Infine, a chiudere la classifica al quinto posto c’è Plovdiv. La città bulgara ha ricevuto un punteggio di 48 punti su 77 e ha eguagliato il risultato della classifica del 2022. Plovdiv ospita 76 ristoranti a prezzi accessibili, 48 hotel economici e 218 attrazioni tra cui il centro storico di Plovdiv, che è gratuito.

I costi di noleggio auto in città hanno un prezzo di € 274,17, che è stato il secondo più economico della classifica.

Le restanti città che completano la classifica, in ordine erano; Atene, Lubiana, Marbella, Graz, Lahti e Oradea.

Nel complesso, è stato interessante vedere la capitale italiana classificarsi al secondo posto per una vacanza estiva economica per il secondo anno consecutivo. Con il maggior numero di attrazioni, hotel economici e ristoranti economici, è chiaro perché le persone considerano Roma un luogo adatto a chi ha un budget limitato.