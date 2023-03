Vasto incendio nella notte all’anfiteatro di Virginia Beach: Indagini in corso sulle cause

RICHMOND (VA) – Un vasto incendio è divampato la scorsa notte notte intorno all’1:30 al Veterans United Home Loans Ampitheatre di Virginia Beach, storico anfiteatro utilizzato solitamente per i principali concerti della zona.

I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto dopo aver ricevuto diverse segnalazioni da parte dei residenti del quartiere di Cellar Door Way.

Al loro arrivo i vigili del fuoco hanno avuto bisogno dell’intervento di altre squadre per domare le fiamme, con la situazione che è tornata sotto controllo intorno alle 2:30. Secondo le prime ricostruzioni le fiamme si sarebbero diffuse inizialmente nella parte esterna dell’edificio fino ad interessare successivamente l’area del palcoscenico.

Al momento non si hanno informazioni su cosa abbia scatenato il rogo, ma sono in corso indagini per risalire alle cause.