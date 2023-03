La Virginia Cannabis Association esorta il governatore a modificare il disegno di legge che reprimere i prodotti THC a base di canapa

RICHMOND (VA) – In una lettera inviata al governatore Glenn Youngskin, la Virginia Cannabis Association esorta a prendere in considerazione modifiche legislative al regolamento approvato dall’Assemblea Generale dove viene introdotta maggiore severità sui prodotti sintetici derivati ​​dalla canapa contenenti THC, il principale composto psicoattivo della cannabis.

Youngkin e molti legislatori hanno espresso preoccupazione per questi prodotti inebrianti in gran parte non regolamentati, che possono essere trovati nelle stazioni di servizio, nei negozi di fumo e in altre attività commerciali e secondo il disegno di legge sulla scrivania, le aziende che vendono “un estratto di canapa industriale o cibo contenente un estratto di canapa industriale” devono ottenere un permesso per farlo e i prodotti che vendono non possono contenere più dello 0,3% di THC o avere più di due milligrammi di THC per pacchetto.

La legislazione stabilisce anche regole sull’etichettatura e l’imballaggio dei prodotti a base di canapa. Il gruppo nella lettera inviata al governatore ha scritto che “diverse restrizioni non necessarie” aggiunte alla legislazione potrebbero quasi spazzare via l’industria della canapa, espandere il mercato non regolamentato e portare a preoccupazioni per la salute e la sicurezza pubblica.

La lettera dell’associazione ha sollevato preoccupazioni su come il THC è definito nel disegno di legge, affermando che renderebbe illegale il CBD, una sostanza chimica presente nella cannabis che non fa sballare le persone: “Il limite di 2 mg di THC è arbitrario, non collegato a nessuna delle preoccupazioni sollevate e eliminerebbe inutilmente la stragrande maggioranza dei prodotti CBD non inebrianti dal mercato, utilizzati principalmente per alleviare il dolore, questi prodotti non inebrianti non creano dipendenza e sono un’alternativa accettabile per molte persone che non vogliono usare un tipo di marijuana più forte”.

Nella lettera, l’associazione afferma che il Virginia Department of Agriculture and Consumer Services, l’agenzia statale incaricata di regolamentare i prodotti di canapa, non è preparata a fornire le indicazioni necessarie sul nuovo regolamento e che il requisito danneggerebbe le imprese. L’associazione della cannabis ha citato un’analisi di Whitney Economics che ha rilevato che i rivenditori di cannabinoidi derivati ​​​​dalla canapa nel Commonwealth hanno un fatturato combinato stimato di 1,2 miliardi di dollari e che l’industria impiega circa 4300 lavoratori. Lo studio ha rilevato che almeno 371 aziende in Virginia chiuderebbero e lo stesso vale anche altre 64 al di fuori dello stato. Youngkin ha tempo fino al 27 marzo per modificare o porre il veto alla legislazione approvata durante l’ultima sessione legislativa del 2023.