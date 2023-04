Richmond (VA), bocciato il progetto dei Vigili del Fuoco per la costruzione di un centro di addestramento

RICHMOND (VA) – Diversi residenti della East Bel Boulevard hanno protestato aspramente per la possibile costruzione di una struttura di addestramento antincendio che aveva in precedenza trovato l’approvazione su proposta dei Vigili del Fuoco. L’obiettivo del dipartimento era quello di costruire un edificio a tre piani e consentire agli equipaggi di ottenere un addestramento pratico con effetti realistici di fumo e fuoco per simulare situazioni di incendio e pericolo. L’altro obiettivo era quello di utilizzare la struttura anche per fornire dei corsi ai giovani.

I residenti che vivono nelle vicinanze e nei quartieri di Cullenwood, Deerbourne e Cherry Gardens si sono opposti a questa iniziativa perché ritengono che la zona non sia adatta per questo tipo di attività. La commissione urbanistica della città ha votato lo scorso lunedì pomeriggio, negando di fatto il progetto presentato dai Vigili del Fuoco di Richmond.

Il comitato ha affermato che l’uso e l’estetica proposti non sono coerenti con il quartiere, lo spazio aperto e il centro comunitario, aggiungendo che la proposta eliminerebbe lo spazio verde esistente in un quartiere storicamente emarginato e questo aspetto gioca contro il Master Plan RVAGreen 2050.